Godoy Cruz mereció más, pero empató con Chaco For Ever en un buen partido

Con este resultado, el elenco bodeguero tiene siete unidades y está en el octavo puesto de la Zona A.

En los primeros minutos el arquero Roberto Ramírez salvaba el arco tombino tras un centro desde la izquierda.

El Tomba, que venía de ganarle a Ferro en el Feliciano Gambarte, aguantaba el partido, ya que el local tenía la iniciativa.

Sin embargo, Chaco For Ever no lograba crear peligro en el arco defendido por Ramírez.

Hasta que Pino paró la pelota de pecho antes de llegar al área y de media vuelta metió un golazo.

A los 24' Ulariaga cabecó alto tras culminar una buena jugada en ataque del Expreso.

Luego Toto Pozzo tiró desviado, pero fue una buena llegada tombina.

A los 10' del complemento Ramírez no pudo embolsar una pelota, la rechazó, Marinucci le pegó al arco, el balón pegó en ambos palos y se metió.

Luego hubo una mano en el área, el juez cobró penal y Ramírez remató muy alto. Lo perdió el Tomba.

El ingresado Axel Rodríguez tuvo dos chances claras para marcar: una pegó en el palo y en la otra ocasión Nicolás Caprio le tapó un mano a mano.

El Tomba se trajo un punto a Mendoza.

Lo que viene para Godoy Cruz en la Primera Nacional

El próximo partido del Tomba será con Deportivo Maipú, en el Malvinas Argentinas, el domingo 29 de marzo a las 17 en el interzonal del certamen. El cotejo se jugará con ambos públicos.