Despedida

La AFA despidió al recordado árbitro Ángel Coerezza por su fallecimiento

Este miércoles la AFA emitió un comunicado firmado por su presidente Tapia, donde despidió al fallecido árbitro Ángel Norberto Coerezza, dos veces mundialista

Raúl Adriazola
Raúl Adriazola
La AFA despidió al árbitro Ángel Coerezza, fallecido este miércoles a los 92 años 

Los amantes del fútbol que vivieron las décadas de los '60 y '70 tienen grabado el nombre del árbitro como protagonsita anexo de grandes partidos y logros. Este miércoles falleció a los 92 años y recibió en forma póstuma, el reconocimiento que siempre esperó al retirarse del arbitraje.

En su palmarés figuran hitos trascendentales para un colegiado argentino, como tener una experiencia ecuménica dirigiendo en los Juegos Olímpicos de Roma 1960, y fue el primer árbitro argentino en dirigir en un Mundial (México '70) un clásico europeo como Inglaterra- Alemania Federal. Tuvo el honor de administrar justicia en el partido inaugural del Mundial '78, entre Alemania y Polonia. Sin embargo tuvo una salida triste de la AFA en 2017, que este miércoles lo recordó por su fallecimiento.

La despedida de Chiqui Tapia por el fallecimiento de Ángel Coerezza

Este miércoles, la Asociación del Fútbol Argentino despidió al juez con el siguente comunicado: "La AFA, a través de su Presidente Claudio Tapia, manifiesta su dolor por la pérdida de Ángel Norberto Coerezza, toda una institución y leyenda de los árbitros argentinos. Y expresa sus condolencias a familiares y seres queridos.

Ángel Coerezza dirigió los mundiales de México 1970 y Argentina 1978 siendo una personalidad muy destacada dentro del arbitraje de nuestro país y del mundo.

Coerezza nació en 1933 y debutó a los 24 años en la primera división. Representó al país como árbitro de Primera División entre 1957 y 1978, desarrollando una gran performance a nivel nacional e internacional. Fue mundialista en México 1970, Olímpico en Montreal 1976 y nuevamente juez mundialista en Argentina 1978, dirigiendo el encuentro inaugural. Entre 1979 y 1989 fue Director de la Escuela de Árbitros de la Asociación del Fútbol Argentino.

Ángel Norberto Coerezza deja una huella profunda en la historia del arbitraje argentino y mundial. Maestro de generaciones, referente de conducta, formación y compromiso, su legado trasciende las canchas y se proyecta en cada árbitro que encontró en su enseñanza una guía y un ejemplo. Su trayectoria, marcada por el respeto, la vocación y la excelencia, lo consagra como una figura imprescindible del arbitraje, cuyo nombre permanecerá para siempre ligado a los valores más nobles del fútbol".

Algunos recuerdos de la carrera de Ángel Coerezza

Además del mencionado partido entre alemanes e ingleses (14 de junio de 1970), por cuartos de final (3-2 para Alemania), Coerezza dirigió en el Mundial de México el triunfo por 1 a 0 de los locales frente a Bélgica (10/6/70) en fase de grupos.

En el fútbol local, le tocó dirigir uno de los partidos más recordados por el juego brusco y aspereza. Fue el choque entre Estudiantes de La Plata y Racing Club, por las semifinales de la Copa Libertadores, el 27 de abril de 1968, que terminó con las expulsiones y detención (por un edicto del dictador Onganía) de cuatro jugadores: Chabay y Basile, de Racing; Aguirre Suárez y Togneri, de Estudiantes.

