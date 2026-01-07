La AFA despidió al recordado árbitro Ángel Coerezza por su fallecimiento

Ángel Coerezza dirigió los mundiales de México 1970 y Argentina 1978 siendo una personalidad muy destacada dentro del arbitraje de nuestro país y del mundo.

Coerezza nació en 1933 y debutó a los 24 años en la primera división. Representó al país como árbitro de Primera División entre 1957 y 1978, desarrollando una gran performance a nivel nacional e internacional. Fue mundialista en México 1970, Olímpico en Montreal 1976 y nuevamente juez mundialista en Argentina 1978, dirigiendo el encuentro inaugural. Entre 1979 y 1989 fue Director de la Escuela de Árbitros de la Asociación del Fútbol Argentino.

Ángel Norberto Coerezza deja una huella profunda en la historia del arbitraje argentino y mundial. Maestro de generaciones, referente de conducta, formación y compromiso, su legado trasciende las canchas y se proyecta en cada árbitro que encontró en su enseñanza una guía y un ejemplo. Su trayectoria, marcada por el respeto, la vocación y la excelencia, lo consagra como una figura imprescindible del arbitraje, cuyo nombre permanecerá para siempre ligado a los valores más nobles del fútbol".

Algunos recuerdos de la carrera de Ángel Coerezza

Además del mencionado partido entre alemanes e ingleses (14 de junio de 1970), por cuartos de final (3-2 para Alemania), Coerezza dirigió en el Mundial de México el triunfo por 1 a 0 de los locales frente a Bélgica (10/6/70) en fase de grupos.

En el fútbol local, le tocó dirigir uno de los partidos más recordados por el juego brusco y aspereza. Fue el choque entre Estudiantes de La Plata y Racing Club, por las semifinales de la Copa Libertadores, el 27 de abril de 1968, que terminó con las expulsiones y detención (por un edicto del dictador Onganía) de cuatro jugadores: Chabay y Basile, de Racing; Aguirre Suárez y Togneri, de Estudiantes.