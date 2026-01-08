En sentido, China acaba de marcar un hito histórico con la construcción del buque portacontenedores más grande del mundo, una nave que redefine los límites de la ingeniería naval y modifica el equilibrio del comercio global.

Green Sealion 27500 (3)

China construye el buque portacontenedores más grande del mundo y cambia el comercio global

El protagonista de este avance se llama Green Sealion 27500, un coloso buque construido por la industria naval china con una capacidad proyectada de 27.500 contenedores estándar (TEU). Esta cifra lo coloca por encima de cualquier otro portacontenedores existente, superando incluso a los gigantes que hasta ahora lideraban el transporte marítimo internacional.