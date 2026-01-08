En sentido, China acaba de marcar un hito histórico con la construcción del buque portacontenedores más grande del mundo, una nave que redefine los límites de la ingeniería naval y modifica el equilibrio del comercio global.
China construye el buque portacontenedores más grande del mundo y cambia el comercio global
El protagonista de este avance se llama Green Sealion 27500, un coloso buque construido por la industria naval china con una capacidad proyectada de 27.500 contenedores estándar (TEU). Esta cifra lo coloca por encima de cualquier otro portacontenedores existente, superando incluso a los gigantes que hasta ahora lideraban el transporte marítimo internacional.
El comercio mundial apuesta cada vez más por menos barcos, pero mucho más grandes, capaces de mover enormes volúmenes en una sola travesía. En un mundo donde más del 80 % de las mercancías se transportan por mar, una nave de este tamaño permite reducir costos por contenedor, optimizar rutas entre Asia y Europa y fortalecer la posición de quienes controlan la infraestructura marítima.
Cómo es este buque único en el mundo
- el diseño de este barco está pensado para maximizar cada metro del casco, con una eslora que supera los 400 metros, una manga cercana a los 60 metros y una altura comparable a la de un edificio de varios pisos.
- a pesar de su tamaño extremo, el buque incorpora tecnologías avanzadas de navegación, automatización y eficiencia energética.
- el buque está preparado para operar con sistemas de propulsión más limpios, incluyendo configuraciones de combustible dual, lo que permite reducir emisiones y adaptarse a las normativas internacionales cada vez más estrictas.
- el Green Sealion 27500 es un barco que navega como un símbolo del nuevo comercio global, donde la escala, la eficiencia y el control logístico se convierten en las verdaderas claves del poder económico.