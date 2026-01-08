Adiós a la mesa del living: la tendencia en decoración que puede reemplazarla en 2026

Esta tendencia se adapta a diferentes momentos y usos, desde desayunos rápidos hasta reuniones, siempre que se combine con sillas adecuadas y buena iluminación para definir el espacio.

En concreto, los beneficios de optar por esta tendencia son los que se muestran a continuación:

Optimización del espacio: ocupa menos lugar que una mesa tradicional, ideal para departamentos pequeños o cocinas integradas.

Funcionalidad múltiple: sirve para comer, trabajar con la notebook, tomar un café o socializar, todo en el mismo lugar.

Delimitación de ambientes: en espacios abiertos, la barra actúa como una barrera visual sutil que separa la cocina del living sin bloquear la luz ni la amplitud.

Toque moderno y estético: aporta un aire contemporáneo y estiloso al hogar, con diseños que se adaptan a tu decoración.

Comodidad: evita comer encorvado en la mesita ratona, ofreciendo una superficie a la altura correcta con banquetas que se guardan debajo para mayor circulación.

barra, decoracion La barra desayunadora ahorra espacio y moderniza tu casa, entre otras ventajas.

Optimizar el espacio es tendencia en decoración porque responde a la necesidad de crear hogares funcionales y acogedores en viviendas cada vez más pequeñas, mejorando el bienestar, la comodidad y la estética, tal y como puede verse en este caso.

Cuánto cuesta una barra desayunadora para casa

El costo de una barra desayunadora para casa varía ampliamente, desde opciones prefabricadas económicas que rondan los $26.000 hasta instalaciones que superan ampliamente el millón de pesos.

Las barras desayunadoras prefabricadas suelen ser la opción más asequible y no requieren instalación profesional, lo que reduce el costo total de la tendencia.