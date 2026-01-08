Adiós a la mesa del living: la tendencia en decoración que puede reemplazarla en 2026

La mesa del living ha sido un elemento central en la decoración de la casa durante años, aunque es cierto que son muchos elementos los que pueden lograr reemplazarla al día de hoy, sobre todo para aprovechar el espacio del hogar.
Además de optimizar cada metro cuadrado, esta tendencia puede hacer que tu casa se vea mucho más moderna, siendo una solución práctica, funcional y muy actual.
La tendencia en decoración que puede reemplazar a la mesa del living
En este 2026, es la barra desayunadora o el desayunador el que puede reemplazar a la tradicional mesa del living en casa con una serie de ventajas.
Esta tendencia se adapta a diferentes momentos y usos, desde desayunos rápidos hasta reuniones, siempre que se combine con sillas adecuadas y buena iluminación para definir el espacio.
En concreto, los beneficios de optar por esta tendencia son los que se muestran a continuación:
- Optimización del espacio: ocupa menos lugar que una mesa tradicional, ideal para departamentos pequeños o cocinas integradas.
- Funcionalidad múltiple: sirve para comer, trabajar con la notebook, tomar un café o socializar, todo en el mismo lugar.
- Delimitación de ambientes: en espacios abiertos, la barra actúa como una barrera visual sutil que separa la cocina del living sin bloquear la luz ni la amplitud.
- Toque moderno y estético: aporta un aire contemporáneo y estiloso al hogar, con diseños que se adaptan a tu decoración.
- Comodidad: evita comer encorvado en la mesita ratona, ofreciendo una superficie a la altura correcta con banquetas que se guardan debajo para mayor circulación.
Optimizar el espacio es tendencia en decoración porque responde a la necesidad de crear hogares funcionales y acogedores en viviendas cada vez más pequeñas, mejorando el bienestar, la comodidad y la estética, tal y como puede verse en este caso.
Cuánto cuesta una barra desayunadora para casa
El costo de una barra desayunadora para casa varía ampliamente, desde opciones prefabricadas económicas que rondan los $26.000 hasta instalaciones que superan ampliamente el millón de pesos.
Las barras desayunadoras prefabricadas suelen ser la opción más asequible y no requieren instalación profesional, lo que reduce el costo total de la tendencia.