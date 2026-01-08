Atención turistas: el pronóstico en Chile para lo que resta de enero

Para quienes estén pensando en cruzar la cordillera hacia Chile en enero, deben saber que les espera un verano típico en pleno apogeo. Lo que resta del mes se perfila como un período mayormente seco y cálido en la mayoría de las regiones, con cielos despejados y temperaturas ideales para disfrutar al aire libre. Según los pronósticos actualizados, las precipitaciones serán mínimas o nulas en gran parte del país, lo que favorece viajes por carretera, visitas a playas o excursiones a parques nacionales.
Lo que queda de enero en Chile será un mes veraniego en su esplendor: calor, sol y sequía predominante. Para argentinos viajando, los expertos en el clima trasandino recomiendan preparar ropa liviana, protector solar, anteojos y algo de abrigo para las noches frescas. Hay que consultar siempre el pronóstico diario antes de partir y disfrutar del país vecino con un clima ideal para unas buenas vacaciones playeras.
El pronóstico en Chile para enero
Para quienes se dirijan a la costa, como Viña del Mar o Valparaíso, el clima será más templado gracias a la brisa marina. Las temperaturas máximas serán de 22° a 26°, con mínimas frescas de 13° y 15°. Habrá algunos días con nubosidad costera matutina, pero en general predominará el sol, ideal para playas y paseos por los cerros porteños.
En la zona central, incluyendo Santiago de Chile y sus alrededores, las temperaturas máximas oscilarán entre los 30°y 33° durante las próximas semanas, con mínimas alrededor de los 14° y 17° por las noches. Los días serán predominantemente soleados o con pocas nubes, alcanzando hasta 14 horas de luz diurna. Este calor intenso es perfecto para explorar la capital trasandina.
Menos turísticos pero igual vale destacarlos, en el norte de Chile el pronóstico prevé condiciones desérticas clásicas: días muy calurosos con máximas cercanas a los 28° y amplitud térmica marcada, bajando a 11° por la noche. Cielos completamente despejados, perfectos para observación de estrellas en el desierto más árido del mundo. No se prevén precipitaciones, así que es un excelente momento para tours al Valle de la Luna o géiseres del Tatio.
Finalmente, hacia el sur de Chile las temperaturas serán más moderadas, con máximas de 22° a 27° y mínimas de 10° a 12°. Mayormente soleado, aunque podría haber algún día aislado con nubosidad o lloviznas leves.