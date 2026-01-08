Atención turistas: el pronóstico en Chile para lo que resta de enero

En la zona central, incluyendo Santiago de Chile y sus alrededores, las temperaturas máximas oscilarán entre los 30°y 33° durante las próximas semanas, con mínimas alrededor de los 14° y 17° por las noches. Los días serán predominantemente soleados o con pocas nubes, alcanzando hasta 14 horas de luz diurna. Este calor intenso es perfecto para explorar la capital trasandina.

playa en viña del mar Será un enero ideal para disfrutar de las playas en Chile.

Menos turísticos pero igual vale destacarlos, en el norte de Chile el pronóstico prevé condiciones desérticas clásicas: días muy calurosos con máximas cercanas a los 28° y amplitud térmica marcada, bajando a 11° por la noche. Cielos completamente despejados, perfectos para observación de estrellas en el desierto más árido del mundo. No se prevén precipitaciones, así que es un excelente momento para tours al Valle de la Luna o géiseres del Tatio.

Finalmente, hacia el sur de Chile las temperaturas serán más moderadas, con máximas de 22° a 27° y mínimas de 10° a 12°. Mayormente soleado, aunque podría haber algún día aislado con nubosidad o lloviznas leves.