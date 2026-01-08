Toman nota los clubes: los jugadores que quedaron libres en el fútbol argentino

Cristian Lema: el zaguero central no juega oficialmente desde octubre de 2024. Quedó libre de Boca y no sumó minutos en todo el 2025.

Frank Fabra: el lateral colombiano terminó su vínculo con Boca Juniors luego de una década. San Lorenzo preguntó condiciones por el futbolista de 34 años pero su futuro aún es incierto.

frank-fabra-boca.jpg Frank Fabra quedó libre de Boca luego de 10 años de vínculo.

Rodrigo Insúa: su paso por Barracas Central fue óptimo pero el Guapo no anunció su continuidad.

Pol Fernández: su paso por Godoy Cruz fue decepcionante. No gravitó ni estuvo a la altura. Luego del descenso del Tomba, el mediocampista se fue libre y no tiene horizonte definido.

Pity Martínez: el mendocino fue uno de los "limpiados" por Gallardo en el éxodo de los "héroes de Madrid" que no tuvieron buen rendimiento desde el regreso del Muñeco a River. Junto a Enzo Pérez fue uno de los que se despidió del Millonario. Aquejado por las lesiones, el Pity Martínez es de los pocos que emigraron desde Núñez que aún no resolvieron su futuro.

Emiliano Rigoni: supo ser figura del Rojo de Avellaneda, tuvo paso por el exterior (Rusia, Italia, España, Estados Unidos, México y Brasil) y viene de finalizar su contrato con San Pablo. Codiciado pero sin concreciones, el extremo de 32 años espera llegar a buen puerto en negociaciones con un club.

emiliano rigoni Emiliano Rigoni quedó libre desde el San Pablo.

Iván Tapia: el hijo del presidente de la AFA tuvo continuidad en Barracas Central pero, al igual que Insúa, aún no se anunció su continuidad. Se quedaría a jugar la Copa Sudamericana.

Bautista Merlini: el volante de 30 años se despidió de Gimnasia y Esgrima de La Plata donde recaló la última temporada. El jugador se encuentra en el radar de Platense para disputar el año próximo la Copa Libertadores.

Ricardo Centurión: quedó libre de Oriente Petrolero de Bolivia. Manifestó su intención de volver al fútbol argentino tras su destacado paso por clubes como Boca, Vélez y Racing.

Luciano Vietto: el talentoso atacante se fue libre de Racing y manifestó sus profundas diferencias con Gustavo Costas. Con 32 años, el delantero evalúa ofertas del exterior pero sin mayores concreciones hasta el momento.

wanchope huracan.jpg Wanchope Ábila se fue de Huracán.

Wanchope Ábila: sin acumulación de minutos en el último tiempo, el delantero de 36 años quedó libre de Huracán y su futuro podría estar vinculado al ascenso, en Quilmes precisamente, donde el Cervecero busca rearmarse para ascender a la Primera División.

Darío Benedetto: su travesía post Boca lo depositó, en el fútbol argentino (luego de su paso por México y Paraguay), en Newell's. Con poca continuidad y sin el brillo de otras épocas, el Pipa evalúa ofertas de Defensa y Justicia, Quilmes, y el exterior.

Lucas Gamba: el ex Independiente Rivadavia quedó libre de Unión el último 31 de diciembre. El delantero busca continuidad a sus 38 años y un nuevo horizonte que le devuelva el rodaje en la red.