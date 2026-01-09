Cómo ingresar a espectáculos culturales gratis con el Certificado Único de Discapacidad

Sin embargo, es importante destacar que no todos los espectáculos culturales respetan la legislación, por lo que hay consultar previamente con la producción del evento.

Además, también se debe acceder a espacios de estacionamiento para los vehículos que trasladan personas con discapacidad (sean sus propios vehículos o de quienes los trasladen, y exhibiendo las obleas que lo acreditan).

El recinto donde se desarrolla el espectáculo debe tener suficiente cantidad de espacios, teniendo en cuenta:

Los espacios destinados a las personas con discapacidad deben ubicarse en los lugares más próximos a los accesos de las playas al lugar del evento.

Las dimensiones de estos espacios NO son las mismas de las de un vehículo estándar (por las dimensiones de las sillas de ruedas).

Los espacios deben ser complementados con rampas, cartelería y sendas demarcadas que permitan su desplazamiento seguro.

Discapacidad No todos los espectáculos culturales brindan entradas gratuitas a las personas con discapacidad.

Sin embargo, la Dra. Silvia Cotignola asegura que es importante destacar que la organización de un evento completamente privado podría no estar obligada a dar acceso gratuito simplemente por el CUD, salvo que haya una normativa local específica que lo exija