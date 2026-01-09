Es normal saber que gracias al Certificado Único de Discapacidad (CUD) uno puede acceder a diversos beneficios en materia de salud, educación, transporte, etc. pero no muchos saben que también se puede disfrutar de espectáculos culturales gratuitos.
Cómo ingresar a espectáculos culturales gratis con el Certificado Único de Discapacidad
En algunos espectáculos culturales se puede acceder de manera gratuita presentando el Certificado Único de Discapacidad
Certificado Único de Discapacidad: ¿Cómo acceder a espectáculos culturales de manera gratuita?
Presentando el Certificado Único de Discapacidad se puede acceder de manera gratuita a espectáculos y diversos eventos culturales, deportivos y sociales. Por ejemplo, la Ley 3.546 de Buenos Aires asegura que "se deberá exhibir el certificado de discapacidad vigente, expedido por autoridad competente y requerir las entradas con una antelación no menor a los treinta (30) minutos de dar comienzo el evento".
El acceso gratuito se extiende a un (1) acompañante cuando el Certificado Único de Discapacidad incluya la acreditación de tal requerimiento. Este acceso a eventos deportivos es sin restricción alguna, y la ubicación de las localidades para presenciar el evento debe ser preferencial, teniendo en cuenta el tipo de discapacidad de la persona.
Sin embargo, es importante destacar que no todos los espectáculos culturales respetan la legislación, por lo que hay consultar previamente con la producción del evento.
Además, también se debe acceder a espacios de estacionamiento para los vehículos que trasladan personas con discapacidad (sean sus propios vehículos o de quienes los trasladen, y exhibiendo las obleas que lo acreditan).
El recinto donde se desarrolla el espectáculo debe tener suficiente cantidad de espacios, teniendo en cuenta:
- Los espacios destinados a las personas con discapacidad deben ubicarse en los lugares más próximos a los accesos de las playas al lugar del evento.
- Las dimensiones de estos espacios NO son las mismas de las de un vehículo estándar (por las dimensiones de las sillas de ruedas).
- Los espacios deben ser complementados con rampas, cartelería y sendas demarcadas que permitan su desplazamiento seguro.
Sin embargo, la Dra. Silvia Cotignola asegura que es importante destacar que la organización de un evento completamente privado podría no estar obligada a dar acceso gratuito simplemente por el CUD, salvo que haya una normativa local específica que lo exija