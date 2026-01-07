Cómo solicitar el Certificado Único de Discapacidad en enero 2026

En la siguiente nota te enseñaremos el paso a paso para poder solicitar el Certificado Único de Discapacidad en el mes de enero 2026. A continuación todos los detalles.

¿Cómo solicitar o pedir el CUD en enero del 2026?

Según la información compartida por la página web del Gobierno de Argentina, el paso a paso para solicitar el Certificado Único de Discapacidad es el siguiente: