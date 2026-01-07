El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento que puede ser solicitado por las personas con discapacidad y que les brinda beneficios de educación, salud, transporte, etc.
Cómo solicitar el Certificado Único de Discapacidad en enero 2026
Este es el paso a paso y la documentación que debes presentar al momento de realizar el trámita del Certificado Único de Discapacidad
¿Cómo solicitar o pedir el CUD en enero del 2026?
Según la información compartida por la página web del Gobierno de Argentina, el paso a paso para solicitar el Certificado Único de Discapacidad es el siguiente:
- Reuní la documentación necesaria con el equipo de salud que te trata (certificados médicos, informes, planillas, estudios complementarios).
- Con la documentación reunida acercate al lugar que te asignaron en la consulta y pedí un turno para la Junta Evaluadora.
- Recordá anotar y asistir el día asignado a la evaluación de la Junta. Quienes no asistan al día y horario correcto, perderán su turno.
- El Certificado Único de Discapacidad o la denegatoria del mismo lo puede retirar cualquier persona mayor de 18 años con tu documento original en el lugar donde te evaluaron, en la fecha que te indiquen.
Es importante destacar que este trámite es 100% gratuito, y que en ningún momento deben pedirte o solicitarte dinero. Una vez que hayas realizado todos los pasos y que la Junta Evaluadora haya aprovado el trámite, podrás visualizar tu Certificado Único de Discapacidad en la aplicación Mi Argentina.
Quienes tienen el CUD en formato digital, ese documento coexistirá con el documento en soporte papel, que continuarán entregando todas las Juntas Evaluadoras de Discapacidad del país.
¿Qué documentación te pueden solicitar al pedir el CUD?
- DNI vigente (original y copia).
- En caso de que la persona sea menor de 16 años, deberá presentar la partida de nacimiento.
- Constancia de CUIL/CUIT/CDI (original y copia).
- Certificado médico (original): diagnóstico completo, secuela, tratamiento realizado y con firma y sello del profesional. La fecha del certificado no debe ser mayor a un año.
- Estudios médicos complementarios e informes del equipo tratante (en caso de ser necesario).
- Presentar las planillas que avalen el diagnóstico.