Discapacidad: qué hacer si solicitaste el CUD y te lo negaron

Certificado Único de Discapacidad Argentina El Certificado Único de Discapacidad tiene validez en toda la Argentina.

Reclamo ante la Justicia:

Si la Junta Evaluadora (o el organismo encargado del otorgamiento del CUD en tu provincia) te negó el CUD, podés presentar un reclamo ante ella formalizando tu pedido y exigiendo que te respondan por escrito.

Si la Junta no responde, y una vez que ha transcurrido un plazo razonable de interpuesto el reclamo, podés presentar una nota llamada "pronto despacho" para exigir una respuesta.

Es importante aclarar que es conveniente adjuntar toda la documentación que sirva para fundamentar tu pedido. Además, tendrás que presentar DOS COPIAS del reclamo, y quedarte con una que tenga fecha de recepción y firma o sello del organismo.

La Junta Evaluadora no puede negarse a recibir tu reclamo, y no es necesario que cuentes con un abogado/a.

Discapacidad.jpg Son muchos los casos de personas con discapacidad a las cuales se les ha denegado el CUD.

¿Qué documentación es necesaria para pedir el CUD?

DNI (original y copia)

Formulario completo (que se descarga de la web de la ANDIS)

Documentación que respalde la condición certificante de hasta un año de antigüedad como informes, certificados médicos y estudios complementarios (RX, tomografías, etc.).

Toda la documentación debe ser presentada en el lugar que te asignaron en la consulta personalizada y pedí un turno para la Junta Evaluadora. Es importante que asistas el día y en el horario asignado por la Junta para la evolución.

Una vez realizado y aprobado el trámite, vas a poder visualizar el CUD en la app Mi Argentina. Recuerda que el trámite del CUD es voluntario y gratuito y que no necesitarás tener una pensión no contributiva por invalidez laboral para poder gestionarlo.