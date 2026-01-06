El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento que brinda diversos beneficios a las personas con discapacidad en cuestiones de educación, salud, transporte, etc.
Discapacidad: qué hacer si solicitaste el CUD y te lo negaron
Si solicitaste el Certificado Único de Discapacidad y te lo negaron, este es el paso a paso a realizar
Sin embargo, es muy común leer denuncias o reclamos de personas con discapacidad que aseguran que han solicitado el CUD y el mismo fue negado por diversos motivos.
¿Qué hacer si solicitaste el Certificado Único de Discapacidad y te lo negaron?
Según el sitio web Discapacidad y Derechos, si solicitaste el CUD y te lo negaron, "podés presentar un reclamo ante la Junta Evaluadora (o ante el organismo encargado del otorgamiento del CUD en tu provincia) que te lo negó, o interponer una acción judicial. Aunque la acción judicial se puede intentar sin necesidad de recurrir a la Junta, se recomienda reclamar primero ante ella y, solo si ese reclamo no resuelve la situación, acudir a la Justicia".
Reclamo ante la Justicia:
Si la Junta Evaluadora (o el organismo encargado del otorgamiento del CUD en tu provincia) te negó el CUD, podés presentar un reclamo ante ella formalizando tu pedido y exigiendo que te respondan por escrito.
Si la Junta no responde, y una vez que ha transcurrido un plazo razonable de interpuesto el reclamo, podés presentar una nota llamada "pronto despacho" para exigir una respuesta.
Es importante aclarar que es conveniente adjuntar toda la documentación que sirva para fundamentar tu pedido. Además, tendrás que presentar DOS COPIAS del reclamo, y quedarte con una que tenga fecha de recepción y firma o sello del organismo.
La Junta Evaluadora no puede negarse a recibir tu reclamo, y no es necesario que cuentes con un abogado/a.
¿Qué documentación es necesaria para pedir el CUD?
- DNI (original y copia)
- Formulario completo (que se descarga de la web de la ANDIS)
- Documentación que respalde la condición certificante de hasta un año de antigüedad como informes, certificados médicos y estudios complementarios (RX, tomografías, etc.).
Toda la documentación debe ser presentada en el lugar que te asignaron en la consulta personalizada y pedí un turno para la Junta Evaluadora. Es importante que asistas el día y en el horario asignado por la Junta para la evolución.
Una vez realizado y aprobado el trámite, vas a poder visualizar el CUD en la app Mi Argentina. Recuerda que el trámite del CUD es voluntario y gratuito y que no necesitarás tener una pensión no contributiva por invalidez laboral para poder gestionarlo.