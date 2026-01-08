El Certificado Único de Discapacidad (también conocido por muchos como CUD) es un documento que le brinda a las personas con discapacidad diversos beneficios en materia de salud, educación, transporte, etc.
Certificado Único de Discapacidad: qué beneficios de salud y transporte brinda
Te explicamos todos los beneficios que puedes conseguir en salud y trabajo gracias al Certificado Único de Discapacidad
En la siguiente nota te diremos cuáles son los beneficios que el CUD le brinda a sus usuarios. Sin embargo, es importante destacar y aclarar que, aunque el derecho o el beneficio exista, la implementación de algunos de estos beneficios puede variar mucho según la provincia o municipio, los tiempos de espera, recursos, cumplimiento, facilidad para tramitar los mismos.
¿Qué derechos de salud brinda el Certificado Único de Discapacidad?
SALUD
Gracias al Certificado Único de Discapacidad se puede acceder a una cobertura del 100 % en prestaciones médicas. Este beneficio incluye medicamentos, estudios de diagnóstico, tratamiento de rehabilitación, equipamiento, prótesis u ortesis, terapias, etc.
Con el CUD también se puede acceder a prestaciones básicas de habilitación y rehabilitación sin costo, tanto en sistema público como acceso mediante obras sociales.
¿Qué derechos de transporte brinda el Certificado Único de Discapacidad?
TRANSPORTE
Gracias al CUD también se puede acceder a viajes gratuitos en transporte público terrestre. Esto es para colectivos, trenes, subtes, micros de corta, media y larga distancia. Desde la página del Gobierno nacional aseguran que también es importante que las empresas deben adaptar sus unidades para el transporte de personas con discapacidad motriz.
El CUD también sirve para solicitar el Símbolo Internacional de Acceso, estacionamientos reservados, o para tener libre tránsito para vehículo que lleve o maneje persona con discapacidad.
Paso a paso para solicitar el Certificado Único de Discapacidad
- Reuní la documentación necesaria con el equipo de salud que te trata (certificados médicos, informes, planillas, estudios complementarios).
- Con la documentación reunida acercate al lugar que te asignaron en la consulta y pedí un turno para la Junta Evaluadora.
- Recordá anotar y asistir el día asignado a la evaluación de la Junta.
- El Certificado Único de Discapacidad o la denegatoria lo puede retirar cualquier persona mayor de 18 años con tu documento original en el lugar donde te evaluaron, en la fecha que te indiquen.