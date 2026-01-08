Certificado Único de Discapacidad: qué beneficios de salud y transporte brinda

Gracias al Certificado Único de Discapacidad se puede acceder a una cobertura del 100 % en prestaciones médicas. Este beneficio incluye medicamentos, estudios de diagnóstico, tratamiento de rehabilitación, equipamiento, prótesis u ortesis, terapias, etc.

Con el CUD también se puede acceder a prestaciones básicas de habilitación y rehabilitación sin costo, tanto en sistema público como acceso mediante obras sociales.

Discapacidad Con el CUD se puede acceder a equipamiento y prótesis.

¿Qué derechos de transporte brinda el Certificado Único de Discapacidad?

TRANSPORTE

Gracias al CUD también se puede acceder a viajes gratuitos en transporte público terrestre. Esto es para colectivos, trenes, subtes, micros de corta, media y larga distancia. Desde la página del Gobierno nacional aseguran que también es importante que las empresas deben adaptar sus unidades para el transporte de personas con discapacidad motriz.

El CUD también sirve para solicitar el Símbolo Internacional de Acceso, estacionamientos reservados, o para tener libre tránsito para vehículo que lleve o maneje persona con discapacidad.

Discapacidad trabajo Gracias al CUD se puede acceder a diversos beneficios de salud, educación, etc.

Paso a paso para solicitar el Certificado Único de Discapacidad