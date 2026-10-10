Independiente Rivadavia visita a Rosario Central por el Torneo Clausura: hora, TV y probables formaciones

Independiente Rivadavia visitará a Rosario Central en el estadio Gigante de Arroyito por la 12da fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. El partido correspondiente a la Zona B se jugará este domingo desde las 17.
Independiente Rivadavia juega este domingo desde las 17 ante Rosario Central, en el Gigante de Arroyito, por la 12da fecha del Torneo Clausura
Independiente Rivadavia visitará a Rosario Central en el estadio Gigante de Arroyito por la 12da fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. El partido correspondiente a la Zona B se jugará este domingo desde las 17.
La transmisión del encuentro entre el Canalla y la Lepra será a través de TNT Sports. Además, el cotejo se podrá escuchar por Radio Nihuil, contará con el arbitraje de Facundo Tello y José Carreras estará en el VAR.
Independiente Rivadavia viene de empatar 1 a 1 con Gimnasia y Esgrima La Plata, en el estadio Bautista Gargantini y sigue liderando la tabla Anual con 52 unidades. Se ubica séptimo en la tabla de posiciones de la Zona B con 18 puntos, a tres del líder Argentinos Juniors.
Tras ausentarse de los últimos dos enfrentamientos, Álex Arce estará nuevamente a disposición de Alfredo Berti. El delantero, capitán y referente de la Lepra, no estuvo presente en la victoria ante Barracas Central como visitante (por tener cinco amarillas) y en el empate con el Lobo platense.
Esto por haber sido convocado a disputar la fecha FIFA con la Selección de Paraguay. Gustavo Alfaro convocó al goleador del Azul para los partidos contra Bolivia y Colombia de local.
Independiente Rivadavia anunció la contratación de Matías Reali, quien vuelve a ponerse la camiseta del Azul y ocupará un lugar en el banco de suplentes ante el Canalla.
Rosario Central viene de empatar 1 a 1 como visitante contra Banfield y se ubica en el cuarto puesto de la tabla con 19 unidades. Será su vuelta al Gigante de Arroyito tras ser campeón de la Supercopa Internacional al vencer a Estudiantes, en Santiago del Estero.
En la tabla anual el equipo dirigido por Jorge Almirón se encuentra sexto con 47 puntos
Probables formaciones: