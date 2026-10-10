Independiente Rivadavia visita a Rosario Central por el Torneo Clausura: hora, TV y probables formaciones

Tras ausentarse de los últimos dos enfrentamientos, Álex Arce estará nuevamente a disposición de Alfredo Berti. El delantero, capitán y referente de la Lepra, no estuvo presente en la victoria ante Barracas Central como visitante (por tener cinco amarillas) y en el empate con el Lobo platense.

Alfredo Berti, el entrenador de Independiente Rivadavia que es el líder de la anual.

Esto por haber sido convocado a disputar la fecha FIFA con la Selección de Paraguay. Gustavo Alfaro convocó al goleador del Azul para los partidos contra Bolivia y Colombia de local.

Vuelve Matías Reali a Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia anunció la contratación de Matías Reali, quien vuelve a ponerse la camiseta del Azul y ocupará un lugar en el banco de suplentes ante el Canalla.

Rosario Central viene de empatar 1 a 1 como visitante contra Banfield y se ubica en el cuarto puesto de la tabla con 19 unidades. Será su vuelta al Gigante de Arroyito tras ser campeón de la Supercopa Internacional al vencer a Estudiantes, en Santiago del Estero.

En la tabla anual el equipo dirigido por Jorge Almirón se encuentra sexto con 47 puntos

Probables formaciones: