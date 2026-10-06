Cómo quedó la tabla anual tras los empates de Rosario Central y Vélez en la fecha 11 del Torneo Clausura

Belgrano ya está clasificado a la Copa Libertadores por ser campeón del Apertura y libera un cupo para otro equipo.

Rosario Central salvó un punto ante Banfield

Banfield no supo aguantar la ventaja, ni estirarla en su mejor momento y Rosario Central se lo empató como visitante 1 a 1 en el último tramo del encuentro, por la 11ma fecha del Torneo Clausura 2026.

Los protagonistas del partido en el estadio Florencio Sola, fueron Tomás Adoryan con un golazo desde tres cuartos de cancha, para adelantar al “Taladro”, a los 41' de la primera parte, y Giovanni Cantizano el encargado de igualar las cosas para el “Canalla” a los 35' del complemento.

El encuentro comenzó con el pasillo de campeón, por parte de los jugadores locales, hacia los de Rosario Central, por la obtención de la Supercopa Internacional, pero también con un ambiente hostil con silbidos por parte de los hinchas del “Taladro” y aplausos de los visitantes que colmaron la popular, Osvaldo Fani.

Vélez perdió dos puntos ante Platense

Vélez Sarsfield tenía el encuentro ganado y sumaba tres puntos importantes, pero se durmió en el final y Platense se lo empató 2 a 2 en Liniers, por la 11ma fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026.

Ronaldo Martínez, aplicando la “Ley del Ex” marcó el doblete para el “Fortín”, mientras que Bautista Merlini y Franco Zapiola anotaron para el “Calamar”.

Platense desperdició una buena chance en la etapa inicial, pero Agustín Lagos ejecutó desviado un penal sancionado a instancias del VAR.