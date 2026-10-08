Independiente Rivadavia viene de empatar 1 a 1 con Gimnasia y Esgrima La Plata, en el estadio Bautista Gargantini, por la fecha 11 del Torneo Clausura, sigue liderando la tabla Anual con 52 unidades y le lleva dos puntos a Boca. Le quedan cinco batallas hasta el final.
La Lepra lidera la tabla Anual
¿Qué le queda a Independiente Rivadavia en el Torneo Clausura?
El Azul del Parque quiere ser el mejor equipo del 2026
Independiente Rivadavia se ilusiona con quedar primero en la tabla del 2026 y ganar el trofeo que otorga la AFA. Además tendrá el beneficio de jugar nuevamente la Copa Libertadores y disputar la Supercopa Internacional.
El equipo dirigido por Alfredo Berti debe visitar el próximo domingo a las 17 a Rosario Central, por la fecha 12 del Clausura.
Después el Azul del Parque debe recibir a Tigre, jugará con Argentinos Juniors de visitante, se medirá con Banfield en el Gargantini y cerrará la primera fase visitando a Gimnasia y Esgrima en el clásico.
La Lepra se ilusiona con ganar la tabla Anual.