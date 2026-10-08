¿Qué le queda a Independiente Rivadavia en el Torneo Clausura?

Independiente Rivadavia se ilusiona con quedar primero en la tabla del 2026 y ganar el trofeo que otorga la AFA. Además tendrá el beneficio de jugar nuevamente la Copa Libertadores y disputar la Supercopa Internacional.

El equipo dirigido por Alfredo Berti debe visitar el próximo domingo a las 17 a Rosario Central, por la fecha 12 del Clausura.