Godoy Cruz defiende su invicto ante Acassuso en el Feliciano Gambarte: hora y dónde verlo

El equipo dirigido por Mariano Toedtli marcha invicto y se ubica quinto con 10 unidades, producto de dos triunfos y 4 empates.

concentrados Godoy Cruz. Acassuso

El Tomba vuelve al Feliciano Gambarte en busca de lograr una victoria que le permita sumar y seguir escalando posiciones.

Godoy Cruz dos. Mariano Toedtli, es el entrenador de Godoy Cruz. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Así llega Acassuso, el rival de Godoy Cruz

Acassuso es uno de los equipos que ascendió a la Primera Nacional y está transitando sus primeros pasos en la segunda categoría del fútbol argentino. Además, viene de eliminar a Newell's, en Rafaela, por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026.

El equipo dirigido por Darío Lema tiene 9 puntos en cinco presentaciones con 3 triunfos y dos derrotas en sus dos últimos partidos.

Probables formaciones:

Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Nahuel Brunet y Juan Segundo Morán; Brian Orosco, Vicente Poggi; Gastón Gil Romero y Tomás Pozzo; Martín Pino y Nahuel Ulariaga. DT: Mariano Toedtli.

Acassuso: Mariano Monllor; Juan Cruz Ponce de León, Lucas Pioli, Joel Ghirardello y Alex Ruiz ; David de Estéfano, Joaquín Cancio, Agustín Hermoso y Lázaro Romero; Ramiro Reynoso y David Escalante. DT: Darío Lema.

Estadio: Feliciano Gambarte

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Hora: 16.30