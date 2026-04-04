Godoy Cruz defiende su invicto ante Acassuso en el Feliciano Gambarte: hora y dónde verlo

Desde las 16.30 de este sábado Godoy Cruz jugará ante Acassuso por la octava fecha de la Zona A, del torneo de la Primera Nacional.
Desde las 16.30 Godoy Cruz recibirá a Acassuso por la fecha 8 de la zona A del torneo de la Primera Nacional
Desde las 16.30 de este sábado Godoy Cruz jugará ante Acassuso por la octava fecha de la Zona A, del torneo de la Primera Nacional.
El partido se jugará en el estadio Feliciano Gambarte, con el arbitraje de Maximiliano Macheroni y se podrá seguir en vivo por Radio Nihuil y por LPF Play
Godoy Cruz viene de ganarle a Maipú en el Malvinas, en el choque entre equipos mendocinos y buscará su segundo triunfo seguido en el Feliciano Gambarte ya que en su última presentación de local le ganó 2 a 1 a Ferro, y fue su primera alegría desde la vuelta a su estadio.
El equipo dirigido por Mariano Toedtli marcha invicto y se ubica quinto con 10 unidades, producto de dos triunfos y 4 empates.
El Tomba vuelve al Feliciano Gambarte en busca de lograr una victoria que le permita sumar y seguir escalando posiciones.
Acassuso es uno de los equipos que ascendió a la Primera Nacional y está transitando sus primeros pasos en la segunda categoría del fútbol argentino. Además, viene de eliminar a Newell's, en Rafaela, por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026.
El equipo dirigido por Darío Lema tiene 9 puntos en cinco presentaciones con 3 triunfos y dos derrotas en sus dos últimos partidos.
Probables formaciones:
Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Nahuel Brunet y Juan Segundo Morán; Brian Orosco, Vicente Poggi; Gastón Gil Romero y Tomás Pozzo; Martín Pino y Nahuel Ulariaga. DT: Mariano Toedtli.
Acassuso: Mariano Monllor; Juan Cruz Ponce de León, Lucas Pioli, Joel Ghirardello y Alex Ruiz ; David de Estéfano, Joaquín Cancio, Agustín Hermoso y Lázaro Romero; Ramiro Reynoso y David Escalante. DT: Darío Lema.
Estadio: Feliciano Gambarte
Árbitro: Maximiliano Macheroni
Hora: 16.30