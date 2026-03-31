Atentos hinchas de Godoy Cruz: cómo es la nueva camiseta y cuándo saldrá a la venta

"Confeccionada con materiales de alta calidad, la camiseta incluye un gofrado exclusivo con las iniciales del club, un detalle distintivo que aporta textura, profundidad y un sello propio que la hace única. Cada elemento ha sido pensado para estar a la altura de lo que representan estos colores", dijo el Expreso.

nueva-camiseta-godoy-cruz1 La nueva casaca tombina se estrenará pronto.

"Godoy Cruz presenta una nueva camiseta que honra su historia, llevando el azul y blanco con orgullo en cada encuentro", completó el Tomba.

El Expreso viene de vencer a Deportivo Maipú por 1 a 0, con un golazo de Vicente Poggi, en un partido que se jugó el domingo pasado y que contó con las hinchadas de ambos equipos. Así el Expreso suma 10 unidades y está quinto en la Zona A.

nueva-camiseta-godoy-cruz2 Los Tombinos buscarán comprar esta camiseta.

Lo que viene para Godoy Cruz

Tras el partido ante Maipú, el Expreso recibirá a Acassuso el sábado 4 de abril a las 16.30, por la octava fecha del certamen.