Atentos hinchas de Godoy Cruz: cómo es la nueva camiseta y cuándo saldrá a la venta

Godoy Cruz estrenará su nueva camiseta y sus hinchas esperan con ansias ese momento. La nueva casaca saldrá a la venta el 1° de abril, según informó la institución tombina en las redes sociales.
Godoy Cruz estrenará una nueva camiseta. Los hinchas tombinos tienen grandes expectativas para conocer la nueva casaca de su equipo
Godoy Cruz estrenará su nueva camiseta y sus hinchas esperan con ansias ese momento. La nueva casaca saldrá a la venta el 1° de abril, según informó la institución tombina en las redes sociales.
Godoy Cruz seguirá utilizando Fiume Sport y según destacó el Bodeguero en su web, se trata de "una prenda que combina historia, identidad y modernidad, pensada para representar al Expreso dentro y fuera de la cancha".
"Fiel a sus colores tradicionales, el diseño mantiene el clásico azul y blanco que identifica al club, pero incorpora una construcción contemporánea, cuidada en cada detalle y terminación. La nueva indumentaria refleja el sentido de pertenencia bodeguero y proyecta esa identidad hacia el futuro", dijo el Tomba, que desde el 2026 participa en la Primera Nacional al descender después de estar 17 años en Primera.
"Confeccionada con materiales de alta calidad, la camiseta incluye un gofrado exclusivo con las iniciales del club, un detalle distintivo que aporta textura, profundidad y un sello propio que la hace única. Cada elemento ha sido pensado para estar a la altura de lo que representan estos colores", dijo el Expreso.
"Godoy Cruz presenta una nueva camiseta que honra su historia, llevando el azul y blanco con orgullo en cada encuentro", completó el Tomba.
El Expreso viene de vencer a Deportivo Maipú por 1 a 0, con un golazo de Vicente Poggi, en un partido que se jugó el domingo pasado y que contó con las hinchadas de ambos equipos. Así el Expreso suma 10 unidades y está quinto en la Zona A.
Tras el partido ante Maipú, el Expreso recibirá a Acassuso el sábado 4 de abril a las 16.30, por la octava fecha del certamen.