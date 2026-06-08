Mendoza deja atrás los trámites en papel y establece el uso obligatorio del expediente electrónico

Más seguridad y control en los trámites

La nueva reglamentación no solo busca ahorrar papel, sino también ordenar y blindar la información de los mendocinos. Para eso, el decreto establece pautas muy claras sobre cómo deben trabajar los empleados y funcionarios públicos:

Identidad protegida: todos los documentos del Estado ahora se generan y firman de manera electrónica. Cada funcionario cuenta con una firma digital y un "token" (un sistema de clave de seguridad) para validar que es realmente él quien autoriza el trámite.

todos los documentos del ahora se generan y firman de manera electrónica. Cada funcionario cuenta con una y un (un sistema de clave de seguridad) para validar que es realmente él quien autoriza el trámite. Trazabilidad: cada expediente tendrá un número único correlativo por año. Esto permite saber en tiempo real en qué oficina está el documento, quién lo leyó y qué modificaciones se le hicieron, evitando los "cajoneos".

cada expediente tendrá un número único correlativo por año. Esto permite saber en tiempo real en qué oficina está el documento, quién lo leyó y qué modificaciones se le hicieron, evitando los Control de sesiones: como medida de seguridad informática, el sistema cerrará la sesión de los usuarios automáticamente tras un tiempo de inactividad, impidiendo que personas ajenas accedan a las computadoras estatales.

El Gobierno estableció el uso obligatorio de expedientes digitales en toda la administración pública. El Gobierno estableció el uso obligatorio de expedientes digitales en toda la administración pública. Imagen ilustrativa.

¿Qué pasa con los papeles viejos?

Uno de los puntos más importantes de la medida es que regula cómo se debe hacer la transición del viejo sistema al nuevo. El decreto contempla protocolos específicos para digitalizar y reconstruir expedientes viejos que hayan nacido en soporte papel, asegurando que nada se pierda en el camino.

La medida busca unificar los criterios para crear, firmar y resguardar documentos digitales en el Estado. La medida busca unificar los criterios para crear, firmar y resguardar documentos digitales en el Estado.

Además, para los casos de información sensible, se fijaron permisos especiales y estrictos para la creación de documentos reservados, los cuales requerirán una justificación previa y una autorización de los jefes de área tanto para crearse como para ser consultados.

Con esta reglamentación, Mendoza busca ponerse a la vanguardia de la transformación digital, apoyada en leyes previas que ya le daban validez jurídica a los clics y las firmas electrónicas, con el objetivo de lograr un Estado más eficiente.