Flamengo y Palmeiras se enfrentan en un nuevo cruce brasileño en la final de la Copa Libertadores

Flamengo y Palmeiras reeditarán una nueva final brasileña, la séptima de los últimos seis años, en la Copa Libertadores
Por UNO
Flamengo yPalmeiras se enfrentan este sábado, desde las 18, en la gran final de la Copa Libertadores 2025. En el Estadio Monumental de Lima se cumplirá la séptima edición consecutiva en la que la instancia definitoria tendrá tendrá bandera 100% brasileña en la disputa por el trofeo más importante del continente.
El encuentro contará con la televisación de Telefe, Fox Sports y Disney+ y el árbitro será el argentino Darío Herrera, secundado en el VAR por Héctor Paletta.
Cómo llegan Flamengo y Palmeiras a la final de la Copa Libertadores
El Flamengo tuvo que atravesar un camino muy complicado para llegar a la final, ya que terminó segundo en el Grupo C con 11 puntos, al igual que Liga de Quito y Central Córdoba de Santiago del Estero, aunque el equipo argentino fue eliminado por diferencia de gol.
Ya en las instancias de eliminación directa, los dirigidos por el Filipe Luis vencieron 2 a 0 a Inter de Porto Alegre en los octavos de final, 4 a 2 en los penales a Estudiantes de La Plata en los cuartos de final y 1 a 0 a Racing en semifinales.
En las últimas dos series, ante Estudiantes y Racing, la gran figura fue el ex Boca Agustín Rossi, clave en los penales ante el Pincha y protagonista con muy buenas atajadas frente a la Academia.
El Palmeiras, por su parte, fue el mejor equipo de la fase de grupos al finalizar primero en su zona con 18 puntos sobre 18 posibles. Como si esto fuera poco, en octavos y cuartos de final arrasó al ganarle 4 a 0 a Universitario de Perú y 5 a 2 a River, respectivamente.
Su momento más complicado se dio en las semifinales, luego de la derrota 3 a 0 en la ida ante Liga de Quito, aunque en la vuelta y como local el equipo dirigido por el portugués Abel Ferreira tuvo una actuación perfecta para conseguir una histórica goleada 4 a 0 que le permitió revertir la historia.
El ganador de esta final hará historia, ya que se convertirá en el primer equipo brasilero en ganar cuatro veces laCopa Libertadores. El Flamengo lo consiguió en 1981, 2019 y 2022, mientras que el Palmeiras levantó el trofeo en 1999, 2020 y 2021.
Flamengo vs Palmeiras por la final de la Copa Libertadores 2025: probables formaciones y otros detalles del partido
Flamengo: Agustín Rossi; Alex Sandro, Leo Pereira, Danilo, Guillermo Varela; Erick Pulgar, Jorginho; Jorge Carrascal, Giorgian de Arrascaeta, Luiz Araújo; Bruno Henrique. DT: Filipe Luis.
Palmeiras: Carlos Miguel; Gustavo Gómez, Fuchs Bruno, Cerqueira Murilo; Joaquín Piquerez, Raphael Veiga, Andreas Pereira, Allan Ellias, Khellven; José Manuel López y Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.