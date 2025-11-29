Flamengo y Palmeiras se enfrentan en un nuevo cruce brasileño en la final de la Copa Libertadores

libertadores 2025 La final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras se disputará en el Estadio Monumental de Lima, en Perú.

Ya en las instancias de eliminación directa, los dirigidos por el Filipe Luis vencieron 2 a 0 a Inter de Porto Alegre en los octavos de final, 4 a 2 en los penales a Estudiantes de La Plata en los cuartos de final y 1 a 0 a Racing en semifinales.

En las últimas dos series, ante Estudiantes y Racing, la gran figura fue el ex Boca Agustín Rossi, clave en los penales ante el Pincha y protagonista con muy buenas atajadas frente a la Academia.

El Palmeiras, por su parte, fue el mejor equipo de la fase de grupos al finalizar primero en su zona con 18 puntos sobre 18 posibles. Como si esto fuera poco, en octavos y cuartos de final arrasó al ganarle 4 a 0 a Universitario de Perú y 5 a 2 a River, respectivamente.

Racing - Flamengo Flamengo eliminó a Racing para llegar a la final de la Copa Libertadores.

Su momento más complicado se dio en las semifinales, luego de la derrota 3 a 0 en la ida ante Liga de Quito, aunque en la vuelta y como local el equipo dirigido por el portugués Abel Ferreira tuvo una actuación perfecta para conseguir una histórica goleada 4 a 0 que le permitió revertir la historia.

El ganador de esta final hará historia, ya que se convertirá en el primer equipo brasilero en ganar cuatro veces la Copa Libertadores. El Flamengo lo consiguió en 1981, 2019 y 2022, mientras que el Palmeiras levantó el trofeo en 1999, 2020 y 2021.

Flamengo vs Palmeiras por la final de la Copa Libertadores 2025: probables formaciones y otros detalles del partido

Flamengo: Agustín Rossi; Alex Sandro, Leo Pereira, Danilo, Guillermo Varela; Erick Pulgar, Jorginho; Jorge Carrascal, Giorgian de Arrascaeta, Luiz Araújo; Bruno Henrique. DT: Filipe Luis.

Palmeiras: Carlos Miguel; Gustavo Gómez, Fuchs Bruno, Cerqueira Murilo; Joaquín Piquerez, Raphael Veiga, Andreas Pereira, Allan Ellias, Khellven; José Manuel López y Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.

Estadio: Monumental de Lima (Perú)

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Héctor Paletta

Hora: 18.

TV: Telefe, Fox Sports y Disney+