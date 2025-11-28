Inicio Ovación Fútbol Copa Libertadores
Copa Libertadores y Sudamericana 2026: se conocieron las sedes para las finales

En la previa de la final de la Copa Libertadores 2025, Conmebol decidió dónde se jugarán las final del próximo año

Fabián Salamone
Conmebol definió las sedes para la temporada 2026.

Luego de que Lanús se consagrara como el campeón de la Copa Sudamericana, y a un puñado de horas de conocer al nuevo ganador de la Copa Libertadores (saldrá de la final entre Palmeiras-Flamengo), Conmebol confirmó las sedes para la edición de la próxima temporada.

El ente madre del fútbol sudamericano aseguró que el torneo de clubes más importante del continente, el próximo año, le definirá el título en Montevideo, Uruguay.

Final copa libertadores y sudamericana 2026

Por su parte la Copa Sudamericana, el segundo torneo continental, conocerá al nuevo campeón en tierras colombianas. Más precisamente en Barranquilla.

Uruguay, nuevamente sede de la final de la Copa Libertadores

Luego de la edición 2021, donde Palmeiras venció a Flamengo por 2-1, Conmebol determinó que Montevideo vuelva a ser sede de la final de la Copa Libertadores.

Por su parte, Barranquilla será la primera ciudad colombiana que albergará la final de la Copa Sudamericana, desde que el campeón se define a final única (temporada 2019).

"¡Barranquilla, sede de la final de la Copa Sudamericana 2026! Es de inmensa alegría llevar esta final a nuestra ciudad. Gracias a Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol); a Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), y a todo el comité de la Conmebol", fue el escrito con el que Alejandro Char, alcalde de la ciudad, dio a conocer la noticia en sus redes sociales.

