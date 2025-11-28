Copa Libertadores y Sudamericana 2026: se conocieron las sedes para las finales

Uruguay, nuevamente sede de la final de la Copa Libertadores

Luego de la edición 2021, donde Palmeiras venció a Flamengo por 2-1, Conmebol determinó que Montevideo vuelva a ser sede de la final de la Copa Libertadores.

Por su parte, Barranquilla será la primera ciudad colombiana que albergará la final de la Copa Sudamericana, desde que el campeón se define a final única (temporada 2019).

"¡Barranquilla, sede de la final de la Copa Sudamericana 2026! Es de inmensa alegría llevar esta final a nuestra ciudad. Gracias a Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol); a Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), y a todo el comité de la Conmebol", fue el escrito con el que Alejandro Char, alcalde de la ciudad, dio a conocer la noticia en sus redes sociales.