Inicio Ovación Fútbol Lionel Messi
Leo le dijo adiós a la Albiceleste

El discurso de Messi tras despedirse de la Selección argentina: "No venir más va a ser un dolor muy grande"

Lionel Messi hizo emotivas declaraciones tras su despedida de la Selección argentina en la goleada ante Benín

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Messi se despidió de la Selección argentina.

Messi se despidió de la Selección argentina.

El astro Lionel Messi habló este martes tras su despedida de la Selección argentina en la goleada por 3 a 0 ante Benín, en el estadio Monumental.

"No venir más va a ser un dolor muy grande, les juro que jugar en la Selección es lo más lindo que te puede pasar", dijo Leo Messi.

Messi dio un gran discurso tras retirarse de la Albiceleste.

Messi dio un gran discurso tras retirarse de la Albiceleste.

Todas las declaraciones de Messi tras su despedida de la Selección argentina

  • “Jugar en la Selección argentina es lo más lindo que te puede pasar", dijo Leo muy emocionado.
  • "Es muy difícil decir algo hoy, son muchas emociones. Lo primero que pienso es en mi viejo".

  • "No me queda más que agradecer, hasta en los peores momentos nunca dejé de pelear, de luchar, de dar el máximo".
  • "El último Mundial ya fue demasiado que me tocó vivir. Tuvimos el sueño de volver a ser campeones del mundo. Estuvimos muy cerquita, no pasó nada raro como dicen todos. El partido con Inglaterra fue un desgaste muy grande para nosotros".
  • "No tengan dudas que todos los compañeros que tuve al lado siempre dejaron todo por esta camiseta, siempre. Ya les digo que somos un grupo extraordinario y por eso conseguimos todo lo que conseguimos".
  • "Tuve la suerte de recorrer el país, estuve por todos lados, y ustedes siempre llenaron la cancha y estuvieron con nosotros en todos lados. A eso lo voy a agradecer siempre".
  • "En este lugar viví uno de los mejores momentos de mi carrera, cuando volvimos a jugar después de ser campeones, fue lo más lindo que me pasó".
  • "Le digo adiós a la Selección, los voy a extrañar, la voy a extrañar pero ahora me toca estar de ese lado".
  • "Siempre unidos. Van a venir tiempos difíciles como cuando hay siempre un cambio grande, pero tenemos que estar todos unidos porque va a haber gente que va a hablar mal de la Selección y hay que defenderla", cerró.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas