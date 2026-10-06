El discurso de Messi tras despedirse de la Selección argentina: "No venir más va a ser un dolor muy grande"

El astro Lionel Messi habló este martes tras su despedida de la Selección argentina en la goleada por 3 a 0 ante Benín, en el estadio Monumental.
Lionel Messi hizo emotivas declaraciones tras su despedida de la Selección argentina en la goleada ante Benín
El astro Lionel Messi habló este martes tras su despedida de la Selección argentina en la goleada por 3 a 0 ante Benín, en el estadio Monumental.
"No venir más va a ser un dolor muy grande, les juro que jugar en la Selección es lo más lindo que te puede pasar", dijo Leo Messi.