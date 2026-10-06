La Selección Argentina goleó 3 a 0 a Benín y Lionel Messi cerró el marcador con su gol de penal

La Selección Argentina despidió a una de sus máximas glorias: Lionel Messi

El partido

La Selección Argentina y Benín muostraron en los primeros minutos del amistoso un juego abierto y vistoso, incluyendo un par de llegadas de los africanos.

A los 7' Lionel Messi estuvo a punto de abrir el marcador con un zurdazo seco y rasante que apenas pudo mandar al córner el arquero de Benín arrojándose sobre su palo derecho.

Lionel Messi se despide de la Selección Argentina en un amistoso contra Benín en el estadio Monumental.

Tres minutos después se dio una imagen inolvidable, Messi aplaudiendo el "minutos diez" junto a los dos equipos y las colmadas tribunas.

A los 16' el delantero africano Aiyegun Tosin cabeceó en el área tras un córner desde la izquierda y el balón se fue alto. Dos minutos después, de contra llegó hasta el fondo Aloko, que remató desviado en una clara oportunidad para Benín.

Benín con mucha marca sobre Messi y generando peligro

El equipo africano esperó muy ordenado, con dos líneas de cuatro en defensa, y listo para salir con contrataques veloces.

El Araña. Julián Álvarez ingresó desde el inicio y acompañó a Messi en la ofensiva del partido despedida de La Pulga.

Lionel tuvo nuevamente una buena chance a los 23', tras recibir un pelotazo cruzado de derecha a izquierda, y arrojándose en el área, apenas pudo rozar la pelota, que se fue desviada.

Un minuto después el arquero Marcel Dandjinou le atajó un buen tiro libre al capitán argentino.

A 32', Messi recibió un centro de Lautaro Martínez desde la izquierda, le llegó alta, le dio de volea y de sobrepique, pero se le fue ancha.

Cerca del final del primer tiempo Julián Álvarez recibió un asistencia profunda de Messi, pero su remate fue desviado por un defensor. Segundos antes, el Dibu Martínez tuvo que volar para tapar un pelotazo de Olaïtan.

En el entretiempo tocó en medio del campo de juego Gaspar Benegas, guitarrista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, y que acompañó al Indio Solari en otro proyectos musicales. Con guitarra acústica y acompañado por un violonchelo, interpretó el popular tema Ji Ji Ji.

Lionel Messi se despidió de la Selección Argentina en el Monumental.

El complemento

El segundo tiempo del encuentro, Argentina reinició con los once iniciales. Los de Scaloni salieron con más ambición ofensiva. A los 2' (47'), Nico Otamendi tomó de aire un córner desde la izquierda de Lionel Messi y abrió el marcador.

Cinco minutos después llegó un buen desborde de Giay, que tiró el centro para el cabezazo de Enzo Fernández, que lo quiso colocar al segundo palo, pero un defensor se tiró y la sacó al córner.

A los 60' se hizo presente Nico Paz, que apenas un minuto después de ingresar por De Paul, se acomodó fuera del área grande, sobre la derecha, y sacó un tiro combado al segundo palo que dejó sin chances al arquero Dandjinou y puso el 2 a 0 para Argentina.

Con más velocidad y verticalidad, usando bien las subidas de Giay por derecha, llegó el tercer gol argentino, y de los pies de Messi. una falta cometida al lateral fue sancionada con penal, y Lionel Messi la clavó al ángulo a los 70'. Apenas cuatro minutos después el rosarino desaprovechó un centro perfecto de Pazo y remató ancho dentro del área chica.

Todo el equipo, y el propio Messi buscaron un segundo gol para este cierre de ciclo del G.O.A.T., esto ayudó a la defensa africana, que lo marcó bien, aunque a los 89' sacó un remate cruzado contra el palo más alejado del portero, que voló y ahogó el grito de todos los argentinos.

Con el tiempo adicionado por cumplirse (90'+4) La Pulga dispuso de un tiro libre, pero el remate se fue apenas alto sobre el travesaño, cerrándose así la rica historia del paso del jugador más grande del mundo por la Selección Argentina.