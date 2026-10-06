Inicio Ovación Fútbol Lionel Messi
Para emocionarse

"Me voy en paz": el desgarrador mensaje de Messi antes de su adiós definitivo de la Selección argentina

El capitán de la Selección argentina sacudió las redes sociales en la previa del encuentro amistoso frente a Benín en el estadio Monumental

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Messi dejó un desgarrador mensaje en la previa de su despedida. 

Messi dejó un desgarrador mensaje en la previa de su despedida. 

Llegó el momento que ningún fanático del fútbol quería escuchar jamás. A pocas horas de su presentación en el estadio Monumental, Lionel Messi compartió un video que emocionó por completo los fanáticos de la Selección argentina. Con un mensaje tan sentido como directo, el rosarino encendió la emoción colectiva en la antesala de su despedida oficial con la camiseta celeste y blanca.

"Llegó el momento. Me voy en paz. Dejé todo. Esta camiseta fue mi sueño. Mi orgullo. Y mi vida. Gracias por quererme tanto. Los voy a extrañar", expresó el histórico número 10 en un material audiovisual que rápidamente recorrió el mundo y que se puede ver publicado en la cuenta de Instagram de Adidas, la marca que viste a la Selección argentina y que lo acompañó durante estos 21 años.

El &uacute;ltimo baile: Messi se despide esta noche en el estadio Monumental.&nbsp;

El último baile: Messi se despide esta noche en el estadio Monumental.

La previa de una noche histórica en el Monumental

El amistoso internacional de este martes ante Benín no será un partido más en el calendario. Representa la última función formal del Messi con la Selección argentina tras más de dos décadas de trayectoria ininterrumpida y un ciclo colmado de gloria, récords y la tan ansiada consagración en el Mundial de Qatar 2022.

View this post on Instagram

Desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) diagramaron un operativo especial con despliegue de shows musicales, homenajes y sorpresas tecnológicas que incluirán despliegues de drones, luces y la participación de reconocidos artistas nacionales tanto en la previa como en el gran cierre posterior al pitazo final.

El once de Scaloni para esta noche

Lionel Scaloni apostará por poner en cancha lo mejor que tiene a disposición para rodear al capitán en su último baile. La formación inicial confirmada para enfrentar al conjunto africano cuenta con Emiliano Martínez bajo los tres palos; una defensa compuesta por Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; un mediocampo de lujo con Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; mientras que el tridente ofensivo estará integrado por el propio Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Las palabras del capitán resonaron profundo en cada rincón del país, marcando a fuego el fin de una etapa irrepetible en la historia de la Selección argentina.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas