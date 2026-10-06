"Me voy en paz": el desgarrador mensaje de Messi antes de su adiós definitivo de la Selección argentina

"Llegó el momento. Me voy en paz. Dejé todo. Esta camiseta fue mi sueño. Mi orgullo. Y mi vida. Gracias por quererme tanto. Los voy a extrañar", expresó el histórico número 10 en un material audiovisual que rápidamente recorrió el mundo y que se puede ver publicado en la cuenta de Instagram de Adidas, la marca que viste a la Selección argentina y que lo acompañó durante estos 21 años.

El último baile: Messi se despide esta noche en el estadio Monumental.

La previa de una noche histórica en el Monumental

El amistoso internacional de este martes ante Benín no será un partido más en el calendario. Representa la última función formal del Messi con la Selección argentina tras más de dos décadas de trayectoria ininterrumpida y un ciclo colmado de gloria, récords y la tan ansiada consagración en el Mundial de Qatar 2022.