"Me voy en paz": el desgarrador mensaje de Messi antes de su adiós definitivo de la Selección argentina

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Desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) diagramaron un operativo especial con despliegue de shows musicales, homenajes y sorpresas tecnológicas que incluirán despliegues de drones, luces y la participación de reconocidos artistas nacionales tanto en la previa como en el gran cierre posterior al pitazo final.
El once de Scaloni para esta noche
Lionel Scaloni apostará por poner en cancha lo mejor que tiene a disposición para rodear al capitán en su último baile. La formación inicial confirmada para enfrentar al conjunto africano cuenta con Emiliano Martínez bajo los tres palos; una defensa compuesta por Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; un mediocampo de lujo con Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; mientras que el tridente ofensivo estará integrado por el propio Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.
Las palabras del capitán resonaron profundo en cada rincón del país, marcando a fuego el fin de una etapa irrepetible en la historia de la Selección argentina.