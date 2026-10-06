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Amistoso internacional

Mohamed Tijani, defensor de Benín, con El Siete: "Le decimos gracias a Messi por todo lo que ha hecho"

En la previa del amistoso entre la Selección argentina y Benín, el defensor visitante, Mohamed Tijani, compartió en El Siete sus sensaciones sobre jugar en la despedida de Lionel Messi

Amadeo Inzirillo | Enviado especial de UNO
Por Amadeo Inzirillo | Enviado especial de UNO [email protected]
Tijani con los enviados de El Siete.

Tijani con los enviados de El Siete.

En la previa del emotivo encuentro entre la Selección argentina y Benín en el estadio Monumental, el defensor del seleccionado visitante, Mohamed Tijani, compartió en El Siete sus sensaciones sobre lo que representa jugar este partido en el marco de la despedida de Lionel Messi del conjunto nacional.

Una fiesta más allá del resultado

Tijani enfatizó que el enfoque principal de los jugadores no es el marcador final, sino la magnitud del evento: "Para mí no es un partido, es una fiesta, hay que disfrutar de este momento porque es la última de Messi, el mejor jugador de todo el mundo".

Respecto a cómo llega su equipo al enfrentamiento, el defensor aseguró que Benín cuenta con "buen nivel" y que, al igual que los aficionados, su intención es "hacer un buen partido" y celebrar la trayectoria del capitán argentino.

Finalmente, el futbolista concluyó con un mensaje de agradecimiento hacia el '10': "Eso es lo más importante, decimos gracias a Messi por todo lo que ha hecho" antes de mencionar que tras este compromiso definirá su futuro profesional, ya que recientemente finalizó su vínculo en la liga suiza.

Operativo de seguridad y Fan Fest AFA "Gracias, Leo"

La Ciudad desplegó este martes un operativo de seguridad especial por la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina que abarca el estadio Monumental y la zona de Ciudad Universitaria, donde se realiza el Fan Fest AFA “Gracias, Leo”.

El operativo, con cortes de calles, comenzó al mediodía y la previa es en el Fan Fest AFA “Gracias, Leo” en el Campo de Deportes de Ciudad Universitaria; mientras que el estadio de River abrirá a las 16, cuatro horas antes del partido que está programado para las 20.

Uno de los principales momentos será la transmisión en pantalla gigante del partido amistoso ante Benín, aunque desde el mediodía, el Campo de Deportes de Ciudad Universitaria es el escenario del evento público con una jornada especial que se desarrollará hasta las 24 con música en vivo, gastronomía, juegos, experiencias interactivas y la participación de artistas, invitados, influencers y streamers.

En el operativo trabajan más de 1.000 efectivos de la Policía de la Ciudad, junto con personal de seguridad privada, agentes de tránsito y de prevención.

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