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"Gracias por hacernos mejores": el emotivo mensaje de la Selección argentina a Messi por su despedida

Lionel Messi tendrá este martes su último partido con la Selección argentina. En la previa del encuentro con Benín, la Albiceleste le dedicó un emotivo video

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Lionel Messi tendrà este martes su último partido con la Selección argentina.

Lionel Messi tendrà este martes su último partido con la Selección argentina.

Lionel Messi se despide esta noche de la Selección argentina en un estadio Monumental que le rendirá tributo a su figura. En la previa del amistoso frente a Benín, la Albiceleste lanzó un emotivo video para homenajear su trayectoria de 22 años y agradecerle "por hacernos mejores a todos".

El audiovisual repasa la magia de sus 125 goles, destacando que su mayor logro trasciende las estadísticas. La publicación remarca que su legado dejó marcas imborrables en el pueblo argentino, enseñando que nunca es tarde para soñar tras dormir abrazado a la Copa.

El tributo de la Selección argentina a Messi

El homenaje preparado por la Selección argentina comienza recordando los orígenes del capitán: "Cuenta la historia que un pibe nacido en Rosario llegó para cambiarnos la vida". Sin embargo, el mensaje enfatiza que el impacto del atacante va mucho más allá de los 125 goles o los tiros libres mágicos, celebrando "algo que ningún diario llegó a documentar".

En ese sentido, la publicación se dirige directamente al 10 para explicar el verdadero motivo de su grandeza: "Leo, ¿sabés por qué sos el mejor del mundo? Porque en estos 22 años nos hiciste mejores. Mejores padres, mejores hijos, mejores compañeros de vida". Además, resalta cómo sus gestos marcaron a cada generación, señalando que hizo a los argentinos "mejores nietos con cada dedicatoria a tu abuela".

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El video también pone énfasis en su capacidad de superación ante la adversidad, al llevar al equipo nuevamente a la final de un Mundial a pesar de los momentos difíciles. Asimismo, destaca su temple al poner "la historia en su lugar ante los ojos del mundo" con pocas palabras, y la icónica imagen de cuando durmió abrazado a la Copa del Mundo para enseñar que jamás hay que dejar de soñar.

El emotivo posteo cierra reafirmando el cariño de todo un país hacia el astro rosarino: "Gracias Leo. Gracias por los títulos, por los goles. Pero tu legado va mucho más allá. Porque cuando nos pregunten qué es Leo Messi para nosotros, ¿sabés qué vamos a decir? El mejor de todos. Porque nos hizo mejores a todos".

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