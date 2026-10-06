"Gracias por hacernos mejores": el emotivo mensaje de la Selección argentina a Messi por su despedida

En ese sentido, la publicación se dirige directamente al 10 para explicar el verdadero motivo de su grandeza: "Leo, ¿sabés por qué sos el mejor del mundo? Porque en estos 22 años nos hiciste mejores. Mejores padres, mejores hijos, mejores compañeros de vida". Además, resalta cómo sus gestos marcaron a cada generación, señalando que hizo a los argentinos "mejores nietos con cada dedicatoria a tu abuela".

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El video también pone énfasis en su capacidad de superación ante la adversidad, al llevar al equipo nuevamente a la final de un Mundial a pesar de los momentos difíciles. Asimismo, destaca su temple al poner "la historia en su lugar ante los ojos del mundo" con pocas palabras, y la icónica imagen de cuando durmió abrazado a la Copa del Mundo para enseñar que jamás hay que dejar de soñar.

El emotivo posteo cierra reafirmando el cariño de todo un país hacia el astro rosarino: "Gracias Leo. Gracias por los títulos, por los goles. Pero tu legado va mucho más allá. Porque cuando nos pregunten qué es Leo Messi para nosotros, ¿sabés qué vamos a decir? El mejor de todos. Porque nos hizo mejores a todos".