El homenaje de Las Águilas para Messi en el Mundial de hockey sobre patines

Ahora el equipo que tiene seis títulos mundiales se jugará el pasaje a las semifinales este jueves a las 20 ante Chile. Las Trasandinas se medían este martes con Suiza.

Las posiciones en el Grupo A son lideradas por España con 9 unidades, Argentina tiene 6; Chile y Suiza no tienen puntos.

La Selección argentina Sub 19 empató con Italia y pasó cuartos del Mundial de hockey sobre patines

La Selección argentina que dirige el mendocino Esteban Tuco Ábalos y que está integrada por sus comprovincianos Lucas Sottano, Valentín Funes y Bautista Pascual, empató este martes 2 a 2 con Italia y se jugará el pase a semifinales, cuando se mida con Francia.

Las conquistas de la Albiceleste fueron de Nicolás Alonzo (2) y para los italianos marcaron Giovanni Pesavento, Andrea Tognetti.

Las posiciones son lideradas por España (que jugaba con Suiza) con 6 unidades; Italia y Argentina tienen 4 y Suiza cierra sin unidades.