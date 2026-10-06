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World Skate Games 2026

El homenaje de Las Águilas para Messi en el Mundial de hockey sobre patines

La Selección argentina femenina senior de hockey sobre patines homenajeó a Lionel Messi. Las Águilas cayeron en el Mundial y el combinado Sub 19 empató

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Las Águilas homenajearon a Messi en el Mundial de hockey sobre patines.

Las Águilas homenajearon a Messi en el Mundial de hockey sobre patines.

Foto: Comité Nacional Técnico de Hockey

La Selección argentina senior femenina de hockey sobre patines le rindió un homenaje este martes al astro Lionel Messi en su despedida de la Albiceleste. Las Águilas cayeron en el Mundial de Asunción (Paraguay) -que forma parte de los World Skate Games 2026 y el combinado nacional Sub 19 empató.

El equipo dirigido por Darío Giuliani desplegó una bandera antes del partido ante España con una bandera argentina la leyenda: "Gracias Messi". Es que La Pulga jugó su último partido ante Benín en el Monumental y la noticia conmovió a todo un pueblo futbolero.

La Selecci&oacute;n argentina Sub 19 empat&oacute; con Italia y pas&oacute; a los cuartos de final del Mundial de hockey sobre patines.

La Selección argentina Sub 19 empató con Italia y pasó a los cuartos de final del Mundial de hockey sobre patines.

Las Águilas cayeron por 7 a 1 ante las españolas y complicaron la clasificación a la siguiente fase. Los goles de La Roja fueron de Aina Florenza (2), Marta Piquero (2), María Sanjurjo (2) y Victoria Porta; para el equipo nacional descontó la infaltable Julieta Fernández, la goleadora mendocina.

Ahora el equipo que tiene seis títulos mundiales se jugará el pasaje a las semifinales este jueves a las 20 ante Chile. Las Trasandinas se medían este martes con Suiza.

Las posiciones en el Grupo A son lideradas por España con 9 unidades, Argentina tiene 6; Chile y Suiza no tienen puntos.

La Selección argentina Sub 19 empató con Italia y pasó cuartos del Mundial de hockey sobre patines

La Selección argentina que dirige el mendocino Esteban Tuco Ábalos y que está integrada por sus comprovincianos Lucas Sottano, Valentín Funes y Bautista Pascual, empató este martes 2 a 2 con Italia y se jugará el pase a semifinales, cuando se mida con Francia.

Las conquistas de la Albiceleste fueron de Nicolás Alonzo (2) y para los italianos marcaron Giovanni Pesavento, Andrea Tognetti.

Las posiciones son lideradas por España (que jugaba con Suiza) con 6 unidades; Italia y Argentina tienen 4 y Suiza cierra sin unidades.

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