Desde España, con amor: Alavés viene a la carga por un jugador de Boca

Boca atraviesa la pretemporada con el típico movimiento del mercado de pases, que no solo ha implicado la salida de varios futbolistas sino también que se encuentra a la espera de la llegada de los refuerzos. El plantel, entre tanto, efectúa los entrenamientos bajo las órdenes de Claudio Úbeda.
La novedad en cuanto al libro de pases tiene que ver en las últimas horas con elAlavés de España. El equipo del Chacho Coudet envió una oferta para hacerse de los servicios de una de las piezas del Xeneize que supo tener una época de brillo pero que hoy no es considerado entre los destacados.
Alavés, a la carga por un jugador de Boca
Se trata deKevin Zenón, el ex Unión de Santa Fe que podría emigrar a la liga española. El extremo es del gusto de Eduardo Coudet y así se lo hizo saber a la dirigencia de Boca. De esta manera, se abrieron las negociaciones que en el pasado mercado de pases anterior también tuvieron asidero. En este caso, el elenco español una vez más va a la carga por el jugador del Xeneize.
Anteriormente, la oferta que fue rechazada por Boca tenía que ver con las pretensiones de club de la Ribera de solo desprenderse de Zenón por una venta. Hoy el panorama es otro y ven con buenos ojos las propuesta del Alavés. El club español ofertó un préstamo por 18 meses, con un cargo de aproximadamente un millón de dólares, y opción de compra.
La cifra de la opción es lo que está evaluándose y discutiéndose entre ambas dirigencias. Sin embargo, la conversación se encamina a terminar en buen puerto dado que en Boca son optimismas con la idea de que Kevin Zenón relance su carrera - lleva varios meses relegado en el banco de los suplentes y lejos de su nivel- y pueda volver a mostra el buen pie con el que llegó al elenco azul y oro.