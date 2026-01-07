Desde España, con amor: Alavés viene a la carga por un jugador de Boca

La novedad en cuanto al libro de pases tiene que ver en las últimas horas con el Alavés de España. El equipo del Chacho Coudet envió una oferta para hacerse de los servicios de una de las piezas del Xeneize que supo tener una época de brillo pero que hoy no es considerado entre los destacados.

Alavés, a la carga por un jugador de Boca

Se trata de Kevin Zenón, el ex Unión de Santa Fe que podría emigrar a la liga española. El extremo es del gusto de Eduardo Coudet y así se lo hizo saber a la dirigencia de Boca. De esta manera, se abrieron las negociaciones que en el pasado mercado de pases anterior también tuvieron asidero. En este caso, el elenco español una vez más va a la carga por el jugador del Xeneize.