El grande de Argentina que pidió condiciones por Frank Fabra tras su salida de Boca

El ciclo de Frank Fabra en Boca llegó a su fin. El colombiano, que supo ser capitán y referente del Xeneize, se despidió de sus ahora excompañeros a fines de diciembre y le bajó la persiana a su paso por uno de los clubes más importantes del país.
Con más pena que gloria, el hombre de 34 años se dispone a buscar nuevos rumbos. Y en esta nueva etapa de su carrera, hay un club que se mostró interesado en poder contar con sus servicios de cara al 2026.
San Lorenzo atraviesa un delicado momento institucional. Con una Comisión Directiva Transitoria al frente del club hasta las próximas elecciones, que se desarrollarán el 30 de mayo del corriente año, la institución busca poco a poco enderezar su rumbo.
En este contexto, el Ciclón se encuentra cerca de concretar una importante venta a la Major League Soccer de los Estados Unidos. se trata de Elías Báez, quien está en el radar del Atlanta United.
Si bien esto significará un importante ingreso para San Lorenzo, Damián Ayude perderá a su lateral izquierdo. Ante esta situación, el director técnico advirtió que deberán buscar un reemplazante cuanto antes.
Allí es donde aparece el nombre de Frank Fabra. Si bien no hubo hasta el momento una oferta formal, desde la institución se comunicaron con el entorno del colombiano para conocer sus condiciones y su deseo de cara al futuro inmediato.
Cabe recordar que el zurdo fue, hasta su infantil expulsión en la final de la Copa Libertadores 2023, uno de los referentes de Boca. En su paso por el club disputó 244 partidos, convirtió 14 goles, aportó 32 asistencias y levantó, nada más y nada menos, que nueve títulos.