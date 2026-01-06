El grande de Argentina que pidió condiciones por Frank Fabra tras su salida de Boca

En este contexto, el Ciclón se encuentra cerca de concretar una importante venta a la Major League Soccer de los Estados Unidos. se trata de Elías Báez, quien está en el radar del Atlanta United.

Si bien esto significará un importante ingreso para San Lorenzo, Damián Ayude perderá a su lateral izquierdo. Ante esta situación, el director técnico advirtió que deberán buscar un reemplazante cuanto antes.

Allí es donde aparece el nombre de Frank Fabra. Si bien no hubo hasta el momento una oferta formal, desde la institución se comunicaron con el entorno del colombiano para conocer sus condiciones y su deseo de cara al futuro inmediato.

El está libre tras su paso por #Boca



El zurdo ve con buenos quedarse en



Fue enigmático hoy en #mercadodepasestyc pic.twitter.com/fNHIwJ4y5Q — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) January 6, 2026

Cabe recordar que el zurdo fue, hasta su infantil expulsión en la final de la Copa Libertadores 2023, uno de los referentes de Boca. En su paso por el club disputó 244 partidos, convirtió 14 goles, aportó 32 asistencias y levantó, nada más y nada menos, que nueve títulos.