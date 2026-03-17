Damián Barraco, de surgir en Godoy Cruz a hacerse un lugar en el fútbol de ascenso brasileño

-¿Qué recordás de tus inicios en Godoy Cruz?

-Comencé a jugar al fútbol de muy chico, mi primer club fue Godoy Cruz y lo que recuerdo desde el primer día es que ya te hacian sentir un jugador profesional, por la manera de entrenar y la forma de competir por el nombre que ya tiene el club. Sin dudas que lo que soy hoy en día tanto como persona y jugador se lo debo a gran parte a todo lo que pude recibir y crecer estando en el Tomba.

-¿Recordás el día que te probaste por primera vez en un club? ¿Quién te acompañó?

-Todo comenzó cuando tenía 7 años gracias a un conocido amigo que teníamos con mi papá, Marcos Bustos, y estoy muy agradecido de esa persona que hoy en día ya no está pero que la voy a recordar por siempre porque fue gran parte gracias a él que yo empezara a jugar en Godoy Cruz. Esa persona también había llevado a su nieto a jugar al club, desde ese momento nunca me despegué del fútbol y mantengo la pasión por este deporte desde el primer día hasta el día que no pueda jugar más.

damian-barraco6 Damián viene de jugar en Potiguar de Brasil.

-¿Cómo te fue en Brasil?

-Fueron dos veces cuando tuve la oportunidad de ir a jugar allá, la primera vez fue en el Estado de Goias, donde no pude jugar por un tema de la documentación y tuve que volver a Argentina y la segunda vez al poco tiempo volví a ese país donde jugué en Potiguar de Mossoro. La verdad es algo que soñaba poder jugar fuera del país y más siendo Brasil, que es una potencia futbolísticamente. Disputé el torneo de primera estadual, donde habían clubes enormes y con mucha historia como América y ABC. Sin dudas fue un paso enorme en mi carrera profesional.

damian-barraco5 Barraco sonreía con su mamá cuando era un pibe.

-¿La materia pendiente es jugar en primera con el Tomba?

-La verdad que sí, cuando comencé mi objetivo siempre fue ese llegar a debutar en primera en Godoy Cruz, que me dio todo y yo daba todo por esos colores. Siempre de chico soñaba con eso, más siendo el club que me formó y me hizo crecer en todo sentido, sin dudas me encantaría algún día poder volver y jugar en el club.

-¿Qué te dejó el Gato Oldrá en tu carrera?

-Con el Gato tenía muy buena relación, me dejó muchas cosas tanto en lo futbolistico como en lo personal. Como por ejemplo que cualquier jugador tanto sea el arquero, defensa central o delantero cuando tiene la pelota siempre tiene que estar pensando en atacar y querer hacer el gol; también nos transmitía poder jugar con pasión.

De él me he llevado muchísimas cosas más, es la persona más importante que tiene el club y en gran parte es gracias a él lo que hoy en día es Godoy Cruz.

damian-barraco3 Damián Barraco se hace su lugar en el fútbol.

¿Cómo te fue en Estudiantes de Río Cuarto?

-En Estudiantes me fue muy bien, disputé el torneo local y entrenaba del Nacional B, fue la primera vez que salía de la provincia para jugar en otro club, donde me acompañó mucho Alberto Salomón, a quien también lo tuve como técnico en las inferiores en Godoy Cruz. Es un club muy lindo, también muy competitivo y me pone muy contento que hoy en día esté en primera división.

-¿Qué decís de tu paso por San Martín?

-Mi paso en San Martín fue similar al de Estudiantes de Río Cuarto, donde también jugué en la primera local y formé parte del equipo que jugó el Federal A. También es un hermoso club, con buena estructura y siento que puede crecer muchísimo más y fue un paso muy lindo para mí poder jugar ahí.

-¿Adónde jugarás ahora?

-Ahora estoy trabajando y esperando la mejor opción para seguir jugando, hay varias posibilidades, solamente falta que se concreten, pero puede ser que se sé acá en el país o afuera también. Tengo gente de confianza que me ayuda con eso y de momento sigo entrenando firme para cuando llegue el momento estar al cien por ciento.

-¿Cuál es tu objetivo en el fútbol?

-Mi objetivo siempre fue crecer día a día y poder llegar a lo más alto futbolísticamente, poder jugar en grandes ligas y sin dudas que eso te hace y te lleva a tener cada vez objetivos más grandes o más ambiciosos, pero sin dudas que quiero crecer cada vez más como futbolista profesional.

damian-barraco4 Barraco se inició en Godoy Cruz.

-¿Cuál es tu referente en tu puesto?

-Hoy en día me gusta ver mucho fútbol europeo, como lateral izquierdo me gusta mucho Nuno Mendes, que juega en el PSG y como defensor central me gusta mucho Van Dijk, jugador del Liverpool. En el fútbol argentino me gustan Marcos Acuña y Lautaro Blanco.

-¿Qué técnico te marcó?

-Hay varios técnicos que me han dejado muchas cosas y se aprende mucho con cada uno. Pero fue el que tuve el primer año de 9na de AFA en Godoy Cruz, Mario Castro; ese fue un año muy bueno e importante para mí, con él aprendí mucho también porque era mi primer año en AFA. También destaco a Nico Olmedo y Nelson Ibáñez, que los tuve en 4ta de AFA y Primera Local. Se aprenden muchas cosas con gente que ha jugado toda su vida al fútbol, que te inculcan su manera de jugar y de competir, que eso es fundamental.

Otros datos de Damián Barraco