Cuándo juega la Selección Argentina con Zambia: día, hora y estadio del amistoso

Tras la victoria por 2 a 1 sobre Mauritania de este viernes, en La Bombonera, la Selección argentina se medirá con Zambia por la fecha FIFA. Los hinchas ya pueden adquirir sus entradas para asistir al partido.
Tras el triunfo por 2 a 1 sobre Mauritania, en La Bombonera la Selección argentina se medirá con Zambia por la fecha FIFA
Tras la victoria por 2 a 1 sobre Mauritania de este viernes, en La Bombonera, la Selección argentina se medirá con Zambia por la fecha FIFA. Los hinchas ya pueden adquirir sus entradas para asistir al partido.
Según informó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la venta de tickets se realiza exclusivamente de forma online a través de la plataforma Deportick. Además, como sucedió en el partido ante Mauritania, los hinchas tendrán la opción de canjear sus entradas en forma presencial desde el sábado 28 de marzo hasta el lunes 30 de marzo, en las boleterías del estadio de Huracán, en el horario de 9 a 15 horas.
Tras ganarle ajustadamente a Mauritania con goles de Enzo Fernández y Nicolás Paz (fue un gran tiro libre), la Selección argentina se prepara para afrontar su segundo amistoso en esta fecha FIFA y el rival será Zambia, en un encuentro que se disputará el próximo martes a las 20.15 en La Bombonera.
Los precios de las entradas oscilan entre 90 mil y 490 mil pesos, dependiendo del sector elegido, con los valores más altos correspondientes a las ubicaciones preferenciales dentro del estadio.
En relación al once titular que presentará el elenco nacional, el DT Lionel Scaloni confirmó que planea hacer rotaciones en los dos amistosos de esta fecha FIFA.
El astro Lionel Messi, que ingresó en el complemento ante Mauritania, administrará sus cargas para estar en óptimas condiciones, pero tiene altas probabilidades de ser titular en el duelo contra Zambia.
Este encuentro en La Bombonera será nueva una oportunidad para que los hinchas puedan volver a ver a la Selección nacional en un estadio emblemático, mientras el cuerpo técnico evalúa variantes y prepara al equipo para los próximos compromisos internacionales.