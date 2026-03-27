Cuándo juega la Selección Argentina con Zambia: día, hora y estadio del amistoso

Según informó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la venta de tickets se realiza exclusivamente de forma online a través de la plataforma Deportick. Además, como sucedió en el partido ante Mauritania, los hinchas tendrán la opción de canjear sus entradas en forma presencial desde el sábado 28 de marzo hasta el lunes 30 de marzo, en las boleterías del estadio de Huracán, en el horario de 9 a 15 horas.

enzo-fernandez-seleccion-argentina Enzo Fernández abrió la cuenta para la Selección argentina ante Mauritania.

Cuándo juega la Selección argentina vs. Zambia:

Tras ganarle ajustadamente a Mauritania con goles de Enzo Fernández y Nicolás Paz (fue un gran tiro libre), la Selección argentina se prepara para afrontar su segundo amistoso en esta fecha FIFA y el rival será Zambia, en un encuentro que se disputará el próximo martes a las 20.15 en La Bombonera.