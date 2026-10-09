Atlético San Martín y Huracán Las Heras arrancan los 16avos de final de la Reválida del Torneo Federal A

Atlético San Martín y Huracán Las Heras, dos de los tres representantes mendocinosen el Torneo Federal A, arrancarán este viernes las series de 16avos de final de los playoffs que determinarán un ascenso a la Primera Nacional.
San Martín juega de local a las 21.30 con Argentino de Monte Maíz y Huracán Las Heras visita a las 22 a Juventud Antoniana en los cruces de ida de los 16avos de final
Atlético San Martín y Huracán Las Heras, dos de los tres representantes mendocinosen el Torneo Federal A, arrancarán este viernes las series de 16avos de final de los playoffs que determinarán un ascenso a la Primera Nacional.
El Chacarero jugará como local y el Globo lo hará como visitante, ambos partidos se podrán ver por la plataforma LPF Play y los ganadores de las series de ida y vuelta avanzarán a los octavos de final.
Atlético San Martín recibirá a Argentino de Monte Maíz en la ida de los 16avos de final de la Reválida del Federal A. El partido entre el Chacarero y el Raya se iniciará a las 21.30 en el estadio Libertador General San Martín, con el arbitraje de José Manuel Díaz.
El Chacarero, dirigido por Alejandro Abaurre, fue segundo en la Zona B de la Primera Etapa de la Reválida en la que sumó 16 puntos producto de 4 triunfos, 4 empates y solamente una derrota.
En esta nueva instancia, el Albirrojo está obligado a ganar ya que Argentino cuenta con ventaja deportiva por haber jugado la fase Campeonato, donde terminó sexto, y no solo definirá la serie como local sino que en caso de empate en el resultado global avanzará de ronda.
Leonardo Rodríguez; Valentín Mercado, Lucas Más, Mauro Maidana, Mateo Zapata; Juan Zanón; Ezequiel Battistella, Damián Arce, Juan Mazzolo; Agustín Ferro y Felipe Rivarola, serían los once del Albirrojo.
Huracán Las Heras visita a Juventud Antoniana de Salta en el partido de ida de los 16avos de final de la Reválida del Federal A. El choque se jugará este viernes a las 22 en el estadio Fray Honorato Pistoia, con el arbitraje de Mauricio Martín.
El Globo cuenta con ventaja deportiva, de manera que definirá la serie en Las Heras y si el resultado global termina empatado avanzará a octavos de final.
El equipo de calle Olascoaga, conducido por Aldo Bolado, no pudo avanzar a los cuartos de final en la segunda Ronda de la etapa Campeonato ya que finalizó penúltimo con 7 puntos con una campaña de dos triunfos, un empate y 5 derrotas en los 8 partidos disputados.
Juventud Antoniana viene de la segunda fase donde terminó en el último puesto y no ganó ningún partido ya que solo sumó dos puntos producto de dos empates y 6 derrotas.
Huracán Las Heras le ganó 1 a 0 a Juventud Antoniana, en Las Heras, por la 4ta fecha de la Zona Campeonato. El gol lo marcó Lucas Algozino a los 2' del segundo tiempo.
Franco Agüero; Guillermo Cóceres, Rodrigo Arciero Enzo Montenegro y Juan Aguilar; Santiago Úbeda, Albano Alesandrini, Nicolás Sandoval y Emiliano Bogado; Fernando Cortés y Joel Lucero, sería el probable equipo del Globo.