Atlético San Martín y Huracán Las Heras arrancan los 16avos de final de la Reválida del Torneo Federal A

Alejandro Abaurre, es el entrenador del Atlético San Martín.

El Chacarero, dirigido por Alejandro Abaurre, fue segundo en la Zona B de la Primera Etapa de la Reválida en la que sumó 16 puntos producto de 4 triunfos, 4 empates y solamente una derrota.

En esta nueva instancia, el Albirrojo está obligado a ganar ya que Argentino cuenta con ventaja deportiva por haber jugado la fase Campeonato, donde terminó sexto, y no solo definirá la serie como local sino que en caso de empate en el resultado global avanzará de ronda.

Leonardo Rodríguez; Valentín Mercado, Lucas Más, Mauro Maidana, Mateo Zapata; Juan Zanón; Ezequiel Battistella, Damián Arce, Juan Mazzolo; Agustín Ferro y Felipe Rivarola, serían los once del Albirrojo.

Huracán Las Heras se presenta en Salta

Huracán Las Heras visita a Juventud Antoniana de Salta en el partido de ida de los 16avos de final de la Reválida del Federal A. El choque se jugará este viernes a las 22 en el estadio Fray Honorato Pistoia, con el arbitraje de Mauricio Martín.

Huracán Las Heras inicia la serie en Salta ante Juventud Antoniana.

El Globo cuenta con ventaja deportiva, de manera que definirá la serie en Las Heras y si el resultado global termina empatado avanzará a octavos de final.

El equipo de calle Olascoaga, conducido por Aldo Bolado, no pudo avanzar a los cuartos de final en la segunda Ronda de la etapa Campeonato ya que finalizó penúltimo con 7 puntos con una campaña de dos triunfos, un empate y 5 derrotas en los 8 partidos disputados.

Aldo Bolado es el conductor del Atlético San Martín.

Juventud Antoniana viene de la segunda fase donde terminó en el último puesto y no ganó ningún partido ya que solo sumó dos puntos producto de dos empates y 6 derrotas.

Huracán Las Heras le ganó 1 a 0 a Juventud Antoniana, en Las Heras, por la 4ta fecha de la Zona Campeonato. El gol lo marcó Lucas Algozino a los 2' del segundo tiempo.

Franco Agüero; Guillermo Cóceres, Rodrigo Arciero Enzo Montenegro y Juan Aguilar; Santiago Úbeda, Albano Alesandrini, Nicolás Sandoval y Emiliano Bogado; Fernando Cortés y Joel Lucero, sería el probable equipo del Globo.