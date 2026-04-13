Muerte en el fútbol de Ghana: asesinaron a un jugador tras un asalto

Pero seis hombres armados asesinaron a Frimpong de un disparo en la cabeza. En un primer momento el jugador quedó gravemente herido, fue trasladado al hospital más cercano de la zona y, pese a que se intentó reanimarlo y atenderlo, perdió la vida en el establecimiento médico.

El plantel volvía de jugar un partido correspondiente a la Liga Premier de Ghana y, posterior a la derrota por 1-0, debían afrontar 270 kilómetros hasta que ocurrió el hecho en la carretera Bibiani-Goaso, en Ahyiresu.

dominic-frimpong-jugador-ghana2 Hubo una tragedia en Ghana.

Además sigue la incertidumbre en Ghana porque hasta el momento algunos jugadores y directivos siguen desaparecidos tras huir al bosque en busca de un refugio después del fatal incidente sobre el camino.

Además se supo que este grave acontecimiento no es un caso aislado. En los últimos años, el Wa All Stars, el Legon Citiesel FC Savannah y el AshantiGold sufrieron ataques similares. Por ello es obvio que la seguridad deja mucho que desear en ese lugar,