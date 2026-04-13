Muerte en el fútbol de Ghana: asesinaron a un jugador tras un asalto

El fútbol está de luto. Un jugador de 20 años fue asesinado de un balazo en la cabeza en Ghana -África- tras una emboscada que le hicieron al micro que trasladaba al equipo donde actuaba, el Berekum Chelsea. Se trata de Dominic Frimpong.
Un futbolista de 20 años fue asesinado de un balazo en la cabeza en Ghana tras una emboscada que le hicieron al micro que trasladaba al equipo donde jugaba
El fútbol está de luto. Un jugador de 20 años fue asesinado de un balazo en la cabeza en Ghana -África- tras una emboscada que le hicieron al micro que trasladaba al equipo donde actuaba, el Berekum Chelsea. Se trata de Dominic Frimpong.
Hombres armados bloquearon la carretera e impidieron que el micro que trasladaba a la delegación continúe su camino y allí perdió la vida el pibe.
El plantel de Berekum Chelsea de la Primera División de Ghana sufrió un violento asalto en pleno trayecto hacia su ciudad. En pleno intento de resguardarse, el chofer del micro intentó huir marcha atrás pero comenzaron los disparos, por lo que frenó y todos los futbolistas y directivos escaparon hacia los arbustos para esconderse.
Pero seis hombres armados asesinaron a Frimpong de un disparo en la cabeza. En un primer momento el jugador quedó gravemente herido, fue trasladado al hospital más cercano de la zona y, pese a que se intentó reanimarlo y atenderlo, perdió la vida en el establecimiento médico.
El plantel volvía de jugar un partido correspondiente a la Liga Premier de Ghana y, posterior a la derrota por 1-0, debían afrontar 270 kilómetros hasta que ocurrió el hecho en la carretera Bibiani-Goaso, en Ahyiresu.
Además sigue la incertidumbre en Ghana porque hasta el momento algunos jugadores y directivos siguen desaparecidos tras huir al bosque en busca de un refugio después del fatal incidente sobre el camino.
Además se supo que este grave acontecimiento no es un caso aislado. En los últimos años, el Wa All Stars, el Legon Citiesel FC Savannah y el AshantiGold sufrieron ataques similares. Por ello es obvio que la seguridad deja mucho que desear en ese lugar,