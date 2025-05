"De San Lorenzo no tuve la oportunidad de hablar mucho. Mucha gente no lo sabe, pero me fui mal con la dirigencia que estaba en ese momento", reveló el actual jugador del Atlético Madrid en diálogo con los periodistas Esteban y Gastón Edul.

Ángel-Correa.jpg

La crítica de Ángel Correa a la dirigencia de San Lorenzo

Con respecto al detonante de aquella situación, Correa explicó: "Me vine a hacer la revisión médica para ficharme, tenía que jugar la semifinal de la Copa Libertadores y me encuentro con el problema que salió del corazón. Lo único que le importo a la dirigencia en ese momento fue venderme y yo no sabía si iba a volver a jugar al fútbol, tenía 18 años".