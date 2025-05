Dilemas del cielo: el futuro de Ángel Di María

Desde el Benfica confirmaron que el Fideo Di María no continuará una vez que finalice la participación del equipo portugués en el Mundial de Clubes, que tiene como fecha estipulada para la final el 13 de julio. En ese momento el rosarino que brilló en el Real Madrid y en el PSG, entre otros, quedará como jugador libre.

Ángel Di María tiene 37 años y desde el club luso no pueden garantizarle tiempo de juego, sumado al alto contrato que tiene el argentino todo desembocará en que busque continuar jugando al fútbol en otro club.

Por el momento, el equipo que suena con más fuerza es Rosario Central - quienes disputarán los cuartos de final de los playoff del Torneo Apertura el próximo domingo a las 19 frente a Huracán -, pero todo indicaría que es más un "deseo" que una "posibilidad".

Otro jugador argentino que tiene el contrato pronto a vencer es el defensor Nicolás Otamendi, quien renovará su contrato con Benfica por, al menos, un año más.

Ángel-Correa.jpg Ángel Correa siempre fue un comodín rendidor para el Cholo Simeone.

Dilemas del cielo: el futuro de Ángel Correa

El delantero del Atlético de Madrid tiene 30 años y su futuro estaría alejado del equipo colchonero. El Cholo Simeone se expresó sobre la situación de Ángel Correa al decir: "Desde lo futbolístico Correa siempre nos ha dado muchísimo. Como persona, un afecto que excede de lo deportivo. Si se queda o se va, que sea lo mejor para él”.

El técnico del Atlético manifestó que siempre hablan al final de la temporada con cada jugador y que en esta oportunidad tampoco van a cambiar las maneras: "Ya saben el afecto y cariño que tenemos para él. Siempre tenemos charlas con los futbolistas que se pueden quedar o ir".

En cuanto a los clubes interesados, nuevamente Rosario Central podría ser una de las opciones ya que guarda gran cariño con la institución; Tigres estaría en el mapa según informó Matteo Moretto de Relevo de España, quien expresó que "las instituciones llegaron a un acuerdo verbal", tras pactar una cifra cercana a los 6 millones de euros.

El interés del River de Gallardo también estaría dando vueltas, frente a eso Ángel Correa expresó: "No hablé con Gallardo, así que no sé si es cierto el rumor, porque a mí no me informó nadie". Y aprovechó para hablar del exitoso DT: "A uno lo pone contento porque es un grandísimo club. Él es un grandísimo entrenador y conozco a varios de los chicos que están en el plantel. No te puedo decir nada porque no sé qué va a pasar”.

De todas maneras, a Ángel Correa se le vence en contrato en junio de 2026, por lo tanto, tiene tiempo para decidir qué hacer con su futuro.