Un periodista inglés mató al Diablito Echeverri y cuestionó su futuro en el Manchester City

El periodista inglés Sam Lee, especializado en el Manchester City, fue contundente al analizar el presente del ex River Claudio Echeverri, de quien aseguró que el joven argentino tiene pocas posibilidades de sumar minutos bajo la dirección de Josep Guardiola y que "nunca va a jugar".

Claudio Echeverri.jpg Claudio Echeverri es jugador de selección, y ya debutó en el equipo mayor de Lionel Scaloni. Sin embargo ven que no tendría futuro en el City.

La ominosa afirmación sobre el Diablito Echeverri

En su podcast "Let Me Talk" del medio inglés The Athletic, Lee afirmó que el ex River Plate "nunca va a jugar" en el equipo y que su nivel podría derivar en una futura venta, ya que "no estaba a la altura de los profesional del primer equipo".