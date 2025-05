Polémica en España por el nuevo documental de Vinicius que se estrenó en Netflix

Netflix presentó el documental "Baila, Vini" que relata la vida de Vinicius Júniors, delantero del Real Madrid que en diferentes canchas sufrió cantos racistas, y que precisamente con ese tópico se generaron las polémicas que unen al jugador con los hinchas del Valencia.

Todo se remonta al partido disputado en Mestalla en mayo de 2023 donde Vinicius denunció que recibió insultos y cánticos racistas de parte de seguidores del Valencia. En esa oportunidad el árbitro del encuentro decidió detener el encuentro mientras que el jugador logró identificar y acusar a uno de ellos con la policía.

Luego, el delantero fue expulsado y fue despedido por la hinchada valenciana con gritos que expresaban: "Tonto, tonto". Minutos después, en la conferencia de prensa, fue Carlo Ancelotti quien le puso más leña al fuego al realizar declaraciones que llevaron la discusión a un nuevo nivel de controversia.

Vinicius - racismo.jpg En la conferencia de prensa Carlo Ancelotti generalizó los cánticos.

La conferencia de prensa de Carlo Ancelotti

En la conferencia de prensa el técnico del Real Madrid expresó que el estadio se había vuelto "loco" y que todos los hinchas gritaban "mono, mono" cuando Vinicius Júniors abandonaba el campo de juego. Rápidamente fue advertido por los presentes que el DT estaba generalizando y el mal institucional que eso causaba para el Valencia.

Sin embargo, Ancelotti decidió ofrecer disculpas dos días después: "Es verdad que no son 46.000 y ahí pido disculpas, pero no son uno o dos". Para luego agregar y aclarar: "Cuando me referí a Mestalla, no me referí a 46.000 personas. Es a un grupo que lo ha hecho muy mal como pasó en Mallorca o en Valladolid".

El punto que desea defender los dirigentes del Valencia es que la generalización de los cantos racistas afectó la imagen tanto de la institución, como la de sus hinchas y la del estadio de Mestalla.

Racistas - Valencia.jpg Los tres hinchas del Valencia fueron sancionados legalmente.

La sanción que cayó a los hinchas racistas

Rápidamente el Valencia comenzó a trabajar con la Policía para identificar a quienes habían realizado esos cánticos, fue así que individualizaron a tres personas quienes fueron juzgados y condenados en un juicio con conformidad de las partes. La acusación fue: "autores de un delito contra la integridad moral con agravante de discriminación por motivos racistas".

La condena decidida fue privarlos de la libertad durante ocho meses, el pago de las costas procesales y la prohibición de acceder a estadios de fútbol que alberguen partidos de la Liga y la Federación Española de Fútbol durante dos años.

Entre los detalles de la sentencia los tres acusados explica que ellos increparon con gritos, gestos y cánticos a Vinicius referidos al "color de su piel, obrando con evidente desprecio al color negro de la piel del jugador".

También explican que repitieron los sonidos de "uh, uh, uh" mientras imitaban los movimientos de los monos, causando que el futbolista tenga sentimientos de "frustración, vergüenza y humillación, con el consiguiente menoscabo de su dignidad intrínseca".

Como los autores del delito mostraron "arrepentimiento y su intención de disculparse con el jugador", además de realizarle una disculpas por escrito, lo que es considerado como atenuante de arrepentimiento, la sanción fue menor de lo acordado. Ahora el conflicto sigue, pero queda en manos del Valencia si continúan con la denuncia contra Netflix.