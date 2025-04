Vinicius con Maria Julia Mazalli.jpg La pareja muestra sus fotos en las redes sociales.

La pareja parece afianzada ya que comparten momentos íntimos, pero también con el entorno más cercano al jugador de fútbol, lo que garantizaría que el vínculo está más fuerte que nunca. Es así que el delantero y la modelo tienen una relación sólida que da a entender que hay una proyección de proyectos afines entre las dos figuras que cuentan con una gran exposición mediática.

Las impactantes fotos de la novia de la estrella del Real Madrid

Maria Julia Mazali se hizo famosa en Brasil al participar del reality show "Holiday With The Ex", emitido por MTV Brasil, donde con su natural manera de ser y con sus simpáticas ocurrencias pudo resaltar sobre el resto de los participantes. Y si, sus fotos son impactantes.

Nació el 30 de octubre de 1995 en Marília, São Paulo, y tiene en Instagram 965 mil seguidores. Red social donde comparte su rutina diaria de ejercicios y diferentes marcas a las que le hace publicidad. También da a conocer sus viajes, siempre rodeada de lujos y de experiencias culinarias de primer nivel.

La pareja pasó las vacaciones de Navidad de 2024 en Dubai junto a amigos y familiares, y Maria Julia acompañó a Vinícius Jr. en la gala de los Globe Soccer Awards 2024, donde él fue galardonado como Mejor Jugador del Mundo y Mejor Delantero.