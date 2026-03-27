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El sentido mensaje de Joaquín Panichelli tras lesionarse en la Selección argentina y quedarse sin Mundial

El delantero de la Selección argentina Joaquín Panichelli dejó un sentido mensaje en las redes sociales tras sufrir la ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Joaquín Panichelli está con su padre, Germán.

Joaquín Panichelli está con su padre, Germán.

Joaquín Panichelli publicó un sentido mensaje. El delantero de la Selección argentina hizo un posteo en las redes sociales tras sufrir la ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.

El delantero de Racing de Estrasburgo Joaquín Panichelli, quien se perderá el Mundial 2026, se mostró apesadumbrado tras la grave dolencia que sufrió este jueves en la práctica albiceleste. La Copa del Mundo se iniciará el 11 de junio, mientras que su lesión demandará una recuperación mayor a seis meses.

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Panichelli sufri&oacute; una grave lesi&oacute;n.

Panichelli sufrió una grave lesión.

!A veces no entiendo bien cómo funciona la meritocracia y la injusticia, pero estoy seguro que si hablamos de merecimientos, esto no se lo merece nadie", señaló el ex jugador de River de 23 años. El córdobes sufrió la misma lesión en 2023 cuando jugaba en el Deportivo Alavés, de España.

Luego el atacante tiró: "Hoy me toca vivir uno de los momentos más duros de mi vida, con muchos objetivos a la vuelta de la esquina. Dicho esto, siempre fui duro de roer y la compasión no se la deseo a nadie”.

Luego añadió: "Jamás me regalaron nada. La vida me debe sueños por cumplir. Y no me los va a regalar, me los voy a trabajar. Como siempre hice. A vivir que son dos días. Gracias por las muestras de cariño",

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El emotivo posteo del papá de Panichelli:

Germán Panichelli compartió una foto junto a su hijo, a quien se lo ve con una toalla en su pierna diestra y dijo: "Siempre con vos Joaco querido !! Y en las malas mucho más. Te verán volver !!!".

Otros datos de Joaquín Panichelli:

  • Panichelli fue convocado a último momento por Lionel Scaloni, es la gran figura de Racing de Estrasburgo y el goleador de la liga francesa, con 16 conquistas.
  • El goleador debutó con la Albiceleste en el amistoso frente a Angola a finales de 2025.

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