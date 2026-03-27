El sentido mensaje de Joaquín Panichelli tras lesionarse en la Selección argentina y quedarse sin Mundial

Luego el atacante tiró: "Hoy me toca vivir uno de los momentos más duros de mi vida, con muchos objetivos a la vuelta de la esquina. Dicho esto, siempre fui duro de roer y la compasión no se la deseo a nadie”.

Luego añadió: "Jamás me regalaron nada. La vida me debe sueños por cumplir. Y no me los va a regalar, me los voy a trabajar. Como siempre hice. A vivir que son dos días. Gracias por las muestras de cariño",

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El emotivo posteo del papá de Panichelli:

Germán Panichelli compartió una foto junto a su hijo, a quien se lo ve con una toalla en su pierna diestra y dijo: "Siempre con vos Joaco querido !! Y en las malas mucho más. Te verán volver !!!".

Otros datos de Joaquín Panichelli: