El sentido mensaje de Joaquín Panichelli tras lesionarse en la Selección argentina y quedarse sin Mundial

Joaquín Panichelli publicó un sentido mensaje. El delantero de la Selección argentina hizo un posteo en las redes sociales tras sufrir la ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.
El delantero de la Selección argentina Joaquín Panichelli dejó un sentido mensaje en las redes sociales tras sufrir la ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha
Joaquín Panichelli publicó un sentido mensaje. El delantero de la Selección argentina hizo un posteo en las redes sociales tras sufrir la ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.
El delantero de Racing de Estrasburgo Joaquín Panichelli, quien se perderá el Mundial 2026, se mostró apesadumbrado tras la grave dolencia que sufrió este jueves en la práctica albiceleste. La Copa del Mundo se iniciará el 11 de junio, mientras que su lesión demandará una recuperación mayor a seis meses.
!A veces no entiendo bien cómo funciona la meritocracia y la injusticia, pero estoy seguro que si hablamos de merecimientos, esto no se lo merece nadie", señaló el ex jugador de River de 23 años. El córdobes sufrió la misma lesión en 2023 cuando jugaba en el Deportivo Alavés, de España.
Luego el atacante tiró: "Hoy me toca vivir uno de los momentos más duros de mi vida, con muchos objetivos a la vuelta de la esquina. Dicho esto, siempre fui duro de roer y la compasión no se la deseo a nadie”.
Luego añadió: "Jamás me regalaron nada. La vida me debe sueños por cumplir. Y no me los va a regalar, me los voy a trabajar. Como siempre hice. A vivir que son dos días. Gracias por las muestras de cariño",
Germán Panichelli compartió una foto junto a su hijo, a quien se lo ve con una toalla en su pierna diestra y dijo: "Siempre con vos Joaco querido !! Y en las malas mucho más. Te verán volver !!!".