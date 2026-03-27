La lesión de Joaquín Panichelli, un duro golpe a la Selección Argentina de cara al Mundial 2026

La voz oficial fueron las redes de la Selección argentina en la que, por ahora, se indicó: "El futbolista Joaquín Panichelli sufrió hoy un traumatismo en su rodilla derecha y será evaluado con estudios complementarios".

Sin embargo ya se sabe extraoficialmente que el delantero sufrió una lesión de gravedad: rotura del ligamento cruzado anterior, la misma que había sufrido hace dos años, y no solo lo deja fuera del Mundial sino que lo mantendrá inactivo entre 8 y 9 meses.

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La lesión de Joaquín Panichelli

Joaquín Panichelli, una de las apuestas ofensivas que Scaloni venía observando de cerca, debutó en noviembre ante Angola y fue citado para esta fecha FIFA luego de confirmarse que habría dos partidos, ya que no figuraba en la lista inicial

Autor de 20 goles en el Racing de Estrasburgo, el futbolista formado en River quedó inesperadamente fuera de la carrera por ganarse un lugar en la lista definitiva de 26 jugadores que disputarán el Mundial.