La lesión de Joaquín Panichelli, un duro golpe a la Selección Argentina de cara al Mundial 2026

La Selección argentina sufrió un nuevo contratiempo en la previa del amistoso ante Mauritania ya que a la lesión de Rodrigo De Paul se sumó la de Joaquín Panichelli quien quedó descartado para el Mundial 2026.
La Selección argentina sufrió un nuevo contratiempo en la previa del amistoso ante Mauritania ya que Joaquín Panichelli se lesionó y quedó afuera del Mundial 2026.
La Selección argentina sufrió un nuevo contratiempo en la previa del amistoso ante Mauritania ya que a la lesión de Rodrigo De Paul se sumó la de Joaquín Panichelli quien quedó descartado para el Mundial 2026.
De Paul ya venía arrastrando una dolencia y se perderá los dos partidos del equipo de Lionel Scaloni ante Mauritania este viernes y Zambia el martes 31, ambos encuentros desde las 20.15 en La Bombonera.
A esa baja se le agregó el golpe anímico por Panichelli, quien sufrió una lesión durante el entrenamiento de este jueves y conmovió a todos en el predio de Ezeiza.
La voz oficial fueron las redes de la Selección argentina en la que, por ahora, se indicó: "El futbolista Joaquín Panichelli sufrió hoy un traumatismo en su rodilla derecha y será evaluado con estudios complementarios".
Sin embargo ya se sabe extraoficialmente que el delantero sufrió una lesión de gravedad: rotura del ligamento cruzado anterior, la misma que había sufrido hace dos años, y no solo lo deja fuera del Mundial sino que lo mantendrá inactivo entre 8 y 9 meses.
Joaquín Panichelli, una de las apuestas ofensivas que Scaloni venía observando de cerca, debutó en noviembre ante Angola y fue citado para esta fecha FIFA luego de confirmarse que habría dos partidos, ya que no figuraba en la lista inicial
Autor de 20 goles en el Racing de Estrasburgo, el futbolista formado en River quedó inesperadamente fuera de la carrera por ganarse un lugar en la lista definitiva de 26 jugadores que disputarán el Mundial.