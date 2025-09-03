Al año de encontrarse con la pelota, Scanio decidió ir más allá y comenzar a jugar en un club, y lo hizo en un gigante como Gimnasia y Esgrima de Mendoza, donde estuvo un año y medio.

Luego de esto, apareció el Club Godoy Cruz, donde Carla se convirtió en modelo y referente. De hecho, El Tomba se refirió así hacia ella en su reciente publicación de despedida.

Embed - Godoy Cruz Fútbol Femenino on Instagram: "¡Gracias, @carla.scanio! Nuestra defensora fue transferida a San Luis FC. Después de tantos años juntos, despedimos a una pieza fundamental de nuestro equipo. Le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa. ¡Godoy Cruz siempre será tu casa! " View this post on Instagram A post shared by Godoy Cruz Fútbol Femenino (@godoycruzfem)

La disciplina y un destacado nivel futbolístico la llevaron a formar parte de formar parte de la agencia Hat Trick Football Group, que fue la encargada de que se dé el traspaso: "Mi llegada a San Luis fue gracias a Florencia Barbera, quien siempre está en contacto con mi representante, Martín Ilustra", contó Carla en diálogo con Diario UNO.

Actualmente, y pese a que llegó a la vecina provincia hace poco, los días de Scanio no han cambiado mucho: "Mi día se basa en entrenar, comer saludable y descansar", dijo.

carla scanio.jpg Carla Scanio, la mendocina que llegó a la Primera División del Fútbol Femenino

Hablando de cambios, lo que sorprendió de primera mano a la mendocina es la intensidad con la que se juega adentro de la cancha. "Es todo más rápido, mental, intenso. Es pensar en lo que sigue y no tanto en lo que pasó", comentó.

Las sensaciones de un día especial

Recordando el reciente 25 de agosto, lo cierto es que Scanio no pudo ocultar en ningún momento su felicidad: "Es algo que siempre soñé. Siempre trabajé por este objetivo que pude lograr", expresó, asegurando que desea ponerse a punto para tener más minutos.

Siempre tranquila y sin nervios, pese a la emoción del momento, la mendocina aseguró estar siempre bien acompañada: "Pensé y pienso en mis papás, en mi hermano, en mis 'perrijas', en mi abuela y en mi novio". Claro, son quienes la están apoyando en todo momento. "No se pierden un partido", dijo.

Embed - San Luis FC on Instagram: " Debut en Primera División Con apenas 22 años, nuestra defensora central Carla Scanio tuvo su esperado estreno con la camiseta de San Luis FC. Llegada desde Godoy Cruz, donde fue referente en la última línea, Carla debutó en la élite del fútbol argentino. Un paso enorme en su carrera, y un orgullo que lo haya dado vistiendo nuestros colores. ¡Felicitaciones, @carla.scanio! Este es solo el comienzo #Debut #SLFC #SomosRevolucion" View this post on Instagram A post shared by San Luis FC (@sanluisfclub)

Con un sueño cumplido y muchas metas por delante, la joven mostró su deseo de vestir la camiseta de la selección Argentina algún día: "Creo que es el sueño de muchas", cerró.