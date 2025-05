Los momentos destacados de la vida de Franco Colapinto en su cumpleaños número 22: anécdotas con su padre y su llegada la F1

colapinto.jfif Franco Colapinto de pequeño en las pistas de karting.

Su pasión por los autos fue contagio de su padre Aníbal, ex piloto de Speedway que además llegó a correr en Turismo Carretera. Fue su papá quien lo alentó cuando el pequeño decidió empezar a correr en los karts.

A los 14 años, Franco Colapinto se mudó solo a Italia en busca del sueño que hoy protagoniza. Viviendo desde joven en una fábrica de chasis de kartings, el pilarense empezó a prepararse profesionalmente para llegar a la Fórmula 1. Un sacrificio enorme para el piloto argentino. "Dormía en una fábrica en donde me involucraba mucho en la mecánica de los kartings. Siempre quise meterme en eso, entender para saber cómo podía ir más rápido. Fue empezar a lavarme la ropa solo, a comunicarme en otro idioma que no entendía. Aprendí muchísimo de esa experiencia. Más en momentos duros cuando necesitás un abrazo de un amigo o de la familia", relató alguna vez en una entrevista.

Embed - Franco Colapinto y su sueño de niño

Los momentos destacados de la vida de Franco Colapinto

En la época de kartings, Franco y Aníbal Colapinto vivieron una experiencia muy especial. De viaje en Europa, luego de probarse en una carrera para Fórmula 4, padre e hijo perdieron el vuelo que los depositaría de regreso para disputar otra competencia de karts. En ese entonces, Aníbal le sugirió no participar por haber perdido un día de pruebas. "Nos dan una prueba de Fórmula 4 en España. Teníamos que volver al otro día porque era una fecha del Campeonato Argentino de Karting, en un circuito que inauguraban. Nos suspendieron el vuelo, nos tuvimos que quedar a dormir en el piso del aeropuerto. Llegamos al día siguiente y le digo, ‘Fran, no vamos a ir a Río Cuarto, perdiste un día de pruebas’. Me dijo ‘no, vamos, está el equipo, el karting’. De Ezeiza agarramos la camioneta y nos fuimos directo a Río Cuarto y fue una carrera maravillosa la que hizo, ganó el sábado y el domingo”, contó su papá en diálogo con Infobae.

Instalado ya en la Fórmula 4 Española (debutó allí a fines del 2018), Aníbal tuvo que costear la temporada de su hijo con la venta de una casa. Colapinto entonces apretó el acelerador y se consagró campeón en 2019, con 16 años, con 11 triunfos, 13 podios, 10 pole positions y 10 vueltas rápidas.

colapinto f3.jfif Colapinto en las categorías menores antes de llegar a la Fórmula 1.

En el 2020, Colapinto participó de la Toyota Racing Series, un certamen que se disputa en Oceanía con autos de la Fórmula 4. En 15 carreras, alcanzó 8 podios. Terminó tercero en el torneo.

Llegó a la Fórmula 3 de la mano de Van Amersfoort Racing en 2022. En esa temporada empezó a mostrar todo su talento y alzó el trofeo en Imola. Hacia fines del 2023 ganó fracturado (clavícula rota) en Monza en esa misma categoría.

El 28 de noviembre de 2023 tuvo la oportunidad de subirse por primera vez a un auto de Fórmula 1. Fue en el Rookie Tests en Abu Dhabi a bordo de un Williams.

colapinto williams.jfif Colapinto en el Williams en Fórmula 1.

En marzo del 2024, Franco Colapinto debutó en Fórmula 2 y en mayo ganó nuevamente en Imola con un homenaje a Juan María Traverso.

Debutó en la máxima categoría en Monza en reemplazo de Logan Sargeant por malos resultados. En el Gran Premio de Azerbaiyán, Franco Colapinto se convirtió en el primer argentino en 42 años en sumar puntos en una carrera de Fórmula 1. Partió desde el octavo lugar y terminó en esa misma colocación en el circuito callejero de Bakú. En el Gran Premio Estados Unidos, consiguió la décima colocación y volvió a sumar para la escudería.

El público eligió el mejor sobrepaso del 2024 y Colapinto se impuso por su maniobra en el Gran Premio de Estados Unidos, en el circuito de Austin, ante el dos veces campeón del mundo Fernando Alonso.

colapinto fans.jfif

Corrió 9 carreras con Williams y acumuló 5 puntos en su primera temporada en la Fórmula 1.

Llegó esta temporada nuevamente de la mano de Alpine tras los malos resultados de Jack Doohan. Es una de las sensaciones del circuito que atrae muchos fans y que se espera pueda llegar a un mejor rendimiento con mejoras en su monoplaza y un mayor conocimiento de la misma.