Fernando Alonso tiene chances de puntos, pero con conflictos en su auto

El piloto español dejó a la suerte de lado y no la culpó por el incidente sufrido en el GP de Mónaco donde tuvo que abandonar por su motor defectuoso que a medida que pasaban los minutos fallaba cada vez más.

Asumió que el error fue por una mala preparación del motor para la carrera, sin embargo, no acusó a Aston Martin ya que tanto las victorias como las derrotas son de equipo y nadie se salva solo. De esta manera el esfuerzo realizado en las clasificaciones del día anterior - donde Fernando Alonso eligió manejar rápido, con todo el riesgo que conlleva realizarlo en una pista callejera - no sirvió de nada.

La mala experiencia se suma a la vivida en Imola donde la mala estrategia y un "Safety Car Virtual" dejaron por el piso las aspiraciones del piloto español; en China debió abandonar por problemas con los frenos y en Australia la tierra hizo lo propio en una pista mojada.

La palabra de Fernando Alonso tras competir sin sistema eléctrico en el GP de Mónaco

Ya más tranquilo y fuera de la pista se dirigió a los medios de comunicación, realizando un análisis de lo sucedido: "¿Aspectos positivos? Que estoy rindiendo a un nivel muy alto. Obviamente, nunca tienes dudas de ti mismo cuando eres piloto de Fórmula 1, pero escierto que de vez en cuando tener un buen resultado siempre es bienvenido. Te hace sonreír".

"Este lunes vas al gimnasio y estás un poco más motivado. Tienes una buena noticia. En mi caso, no hay buenas noticias, así que tengo que seguir yendo este lunes por la mañana al gimnasio y tengo que seguir rindiendo bien. Y eso es lo que me llevo", explicó.

"Mónaco es un lugar muy especial, muy específico, y he hecho mega vueltas en la calificación, buenas vueltas ahora en la carrera, incluso sin el sistema KERS (parte eléctrica del motor que proviene de la energía de la frenada). Si no tuviera puntos por un ritmo lento o contactos con otros coches o tocar el muro o lo que sea, por mis errores, estaría muy frustrado. Pero siento lo contrario. Siento que estoy rindiendo a un nivel muy alto, así que me siento relajado y a la espera de una oportunidad", concluyó Fernando Alonso que ya está pensando en el próximo compromiso: el Gran Premio de Barcelona.