La frustración de Colapinto a pesar de salir décimo en el GP de China: "Tuve mucha mala suerte"

Además, dijo que su auto tuvo daños: "Tenía mucho ‘graining’ en el último stint y muchos daños en el piso, la parte trasera derecha quedó toda rota. Perdí mucha carga aerodinámica y eso me complicó muchísimo. Tuve mucha mala suerte, no por el toque con Esteban (Ocon), quien me pidió perdón, está todo bien".

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"Lo di todo, empujé todas las vueltas e hice una de mis mejores carreras. Cuando das todo y no salen las cosas te da más bronca", expresó.

"Ahora vamos con todo a Japón, otra pista nueva para mí. Ojalá podamos tener el auto en mejores condiciones y estar un poco más cerca en rendimiento", cerró el pilarense de 22 años.

Lo que viene para Colapinto en la Fórmula 1: el GP de Japón

Viernes 27 de marzo

Prácticas libres 1: 23.30 a 00.30 horas

Prácticas libres 2: 03.00 a 04.00 horas

Sábado 28 de marzo

Prácticas libres 3: 23.30 a 00.30 horas

Clasificación: 03.00 a 04.00 horas

Domingo 29 de marzo