La frustración de Colapinto a pesar de salir décimo en el GP de China: "Tuve mucha mala suerte"

Franco Colapinto fue autocrítico tras quedar décimo este domingo en la madrugada en el GP de China de Fórmula 1 y sumar su primer punto con Alpine. El ganador de la competencia fue el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).
Franco Colapinto terminó con bronca a pesar de finalizar décimo en el GP de China de Fórmula 1 y sumar su primer punto con Alpine
Franco Colapinto fue autocrítico tras quedar décimo este domingo en la madrugada en el GP de China de Fórmula 1 y sumar su primer punto con Alpine. El ganador de la competencia fue el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).
Colapinto había largado desde el décimo lugar -luego de clasificar 12° y beneficiarse por las bajas de los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri- y llegó a colocarse sexto en la primera vuelta. Incluso llegó a ubicarse segundo al apostar por estirar el cambio de neumáticos durante el período de safety car, en una estrategia que lo mantuvo peleando en los puestos de adelante.
"Obviamente fue bueno haber sumado puntos, pero estoy triste por cómo se dio. No es positivo haber quedado atrás de autos más lentos que nosotros", explicó.
Además, dijo que su auto tuvo daños: "Tenía mucho ‘graining’ en el último stint y muchos daños en el piso, la parte trasera derecha quedó toda rota. Perdí mucha carga aerodinámica y eso me complicó muchísimo. Tuve mucha mala suerte, no por el toque con Esteban (Ocon), quien me pidió perdón, está todo bien".
"Lo di todo, empujé todas las vueltas e hice una de mis mejores carreras. Cuando das todo y no salen las cosas te da más bronca", expresó.
"Ahora vamos con todo a Japón, otra pista nueva para mí. Ojalá podamos tener el auto en mejores condiciones y estar un poco más cerca en rendimiento", cerró el pilarense de 22 años.
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Sábado 28 de marzo
Domingo 29 de marzo