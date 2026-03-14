La Fórmula 1 canceló los GP de Bahréin y Arabia Saudita por el conflicto de Medio Oriente

El Gran Premio de Bahréin iba a desarrollarse entre el 10 y el 12 de abril, en Sakhir, mientras que una semana después era el turno de Arabia, en Yeda.

La guerra en la región del Golfo aumentó considerablemente en los últimos días. Irán continuó con bombardeos sobre Dubái y Bahréin, mientras Estados Unidos e Israel sostienen su operación militar contra la República Islámica.

Fórmula 1: los GP de Bahréin y Arabia Saudita no tendrán reemplazo

Las carreras, que se iban a desarrollar el 12 y el 19 de abril no tendrán reemplazo, por lo que el calendario 2026 pasará de 24 a 22 competencias y el campeonato afrontará una pausa de casi cinco semanas entre el GP de Japón y el de Miami.

De este manera, Liberty Media, propietaria de los derechos comerciales de la categoría, y la FIA evaluó la situación durante semanas hasta concluir que no existen garantías de seguridad para el personal del paddock.

Bahréin debía recibir la cuarta fecha del campeonato del 10 al 12 de abril en el circuito de Sakhir y Arabia Saudita la quinta entre el 17 y el 19 en el trazado callejero de Yeda.

La organización decidió eliminar ambas citas sin reprogramación ni sedes alternativas como Imola, Italia, o Portimão, Portugal. La categoría descartó esa opción por los tiempos de organización.

gp-bahrein-formula1 La Fórmula 1 cancelaría dos grandes premios.

La cancelación de Bahréin y Arabia Saudita genera un vacío

Tras el Gran Premio de Japón del 29 de marzo, la actividad recién volverá el 3 de mayo con el Gran Premio de Miami, lo que dejará todo abril sin carreras.

Durante la conferencia de jefes de equipo en China, Jonathan Wheatley, director de Audi, había dicho: "Seguimos las directrices de la FIA y la Fórmula 1. Nadie pondrá a los equipos en una situación incómoda. La logística es clave para trasladar piezas y personas por todo el mundo", explicó.

El CEO de la categoría, Stefano Domenicali, también priorizó la seguridad del personal: “Estamos monitoreando la situación minuto a minuto. No pondremos a nadie en riesgo”, afirmó.

La decisión también afectará a las categorías soporte. La Fórmula 2 reducirá su calendario de 14 a 12 fechas y la Fórmula 3 pasará de 12 a 11, ya que ambas tenían actividad prevista en Bahréin. Las dos volverán a competir recién en junio en Mónaco.