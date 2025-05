Gasly, el compañero de Colapinto, está decepcionado tras la clasificación de la Fórmula 1 en Mónaco

Tanto Gasly como Franco Colapinto quedaron eliminados en la Q1 y largarán desde el fondo de la parrilla. El argentino clasificó último, aunque partirá en la decimoctava posición por sanciones al británico Oliver Bearman y el canadiense Lance Stroll, mientras que el francés quedó en el decimoséptimo lugar.

Colapinto-Gasly.jpg

La crítica de Gasly para Alpine tras la clasificación de la Fórmula 1

Ante esto, Gasly no ocultó su decepción luego de bajarse del auto: “El auto no se sintió bien, rebotó mucho todo el fin de semana. Probamos otro set up, pero no arregló los problemas que teníamos”.