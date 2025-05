Franco Colapinto completó la FP3 antes de la clasificación del GP de Mónaco de Fórmula 1

El primer tiempo registrado por el argentino fue de 1'15"013 y luego mejoró (1'14"454 y 1'14"319) y aunque no fue un tiempo demasiado bueno ratificó que el desgaste de los neumáticos es menor en Mónaco que en otros escenarios.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1926225687561576521&partner=&hide_thread=false ¡Arrancamos la FP3 a bordo del auto de FRANCO COLAPINTO!



#MonacoGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/l7Yi9TJZI2 — SportsCenter (@SC_ESPN) May 24, 2025

Rápidamente Gasly se ubicó por delante de Colapinto mientras las Ferrari, los McLaren y los Red Bull se alternaron en los primeros lugares hasta cumplida la primera media hora.

Con algún roce con los muros y problemas con el tráfico, algo habitual en Mónaco, Colapinto llegó a registrar 1'13"596 siendo uno de los pilotos que sumó más kilómetros arriba del auto.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1926232890158756254&partner=&hide_thread=false Pequeño toque de Colapinto en la FP3: el argentino busca LÍMITES en Mónaco.



#MonacoGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/FqffuiKxb9 — SportsCenter (@SC_ESPN) May 24, 2025

Con neumáticos blandos nuevos y en simulacro de clasificación, Franco subió al puesto 18 (1'13"095) superando a los Haas de Ocón y Bearman y achicando la distancia respecto de Gasly (16) y Lawson (17).

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ColapintoFiles/status/1926215525811576885&partner=&hide_thread=false LA CANTIDAD DE BANDERAS ARGENTINAS EN MÓNACO



@F1 vía IG pic.twitter.com/ZBdqptCG6o — 43 (@ColapintoFiles) May 24, 2025

Llegando a los 15' finales Verstappen, Leclerc y Norris se ordenaron en los primeros tres puestos.

Finalmente el tiempo de Colapinto fue de 1'12"851 y no le alcanzó para mejorar el puesto 20 mientras que el top 5 terminó la sesión en este orden: Leclerc, Verstappen, Norris, Piastri y Hamilton quien pegó contra el muro y provocó que la bandera roja adelante unos pocos minutos el final de la FP3.

"Muchas gracias a todos por venir, tanto tiempo acá esperando son los mejores. Me mandaron un dulce de leche que me llevo a casa. Vamos a intentar hacer un buen trabajo hoy, la qualy es muy importante vamos a empujar y a tratar de mejorar" (Franco Colapinto en el fan zone).

Franco Colapinto en el GP de Mónaco: horarios y dónde verlo

Sábado 24 de mayo

10:00 Clasificación

Domingo 25 de mayo

09:55 Carrera

TV en vivo por Fox Sports y Disney Plus Premium.