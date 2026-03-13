El sentido mensaje de Juan Cruz Yacopini mientras se recupera de su accidente

En un video que publicó en su cuenta de Instagram, el piloto de Rally de 26 años dijo con emoción: "Hola a todos, estoy acá, Después de varios días de estar internado la verdad que estoy muy contento por todo el apoyo que he recibido desde el principio de mi accidente. Estoy haciendo este video más que nada para darles las gracias a todos ustedes que han estado desde el principio, la verdad que el hecho que hayan rezado, que hayan pedido por mí, sé que muchos se han comprometido, me han apoyado, esa energía llega y es la que en su momento cuando estuve muy mal me hizo salir adelante y hoy me hace progresar día a día".

Yacopini Juan Criz Yacopini se recupera del accidente que tuvo.

Luego afirmó: "Leo todos sus mensajes, los escucho y la verdad que es súper lindo y súper motivante tener tanta gente que me quiera. Estoy muy agradecido, este video es más que nada para agradecerles, para decirles que vengo evolucionando muy bien, si bien el camino es muy duro, hay días buenos y malos, hay buenas semanas, pero si vuelvo el tiempo para atrás la mejora que he tenido es asombrosa, entonces estoy muy contento. Lo quería compartir con ustedes y no quiero dejar de repetirles que estoy muy agradecido por los que han pedido, por lo que han hablado y por la enegía que me mandan en estos momentos es muy necesaria y me llega así que gracias a todos ustedes, les mando un abrazo muy grande".