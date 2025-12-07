Agustín Canapino salió campeón del TC en La Plata por quinta vez en la historia

Agustín Canapino, con Chevrolet, se adjudicó este domingo su quinto título en el Turismo Carretera, cuando ganó la primera serie de clasificación de la última fecha de las Copa de Oro en el Autódromo Roberto José Mouras de La Plata.
Agustín Canapino, con Chevrolet, ganó este domingo su quinto título en el Turismo Carretera
El piloto nacido en Arrecifes hace 35 años terminó en el primer puesto sin problemas y ganó cómodamente el campeonato del TC que lideró durante gran parte de la temporada.
El piloto de Camaro llegó a esta última fecha de la temporada con una muy buena ventaja de 57,5 puntos sobre su escolta, que es Santiago Mangoni (Chevrolet).
Es que Canapino mostró una solidez en el tramo final del año, ya que se quedó con el triunfo en cinco de las últimas siete fechas.
El escolta del piloto de Chevrolet Camaro en la primera serie fue Jeremías Olmedo con su Ford y completó el podio Germán Todino, también con Ford.
Mientras que Matías Rossi (Toyota) terminó cuarto: Santiago Mangoni y Marcos Landa (ambos con Camaro) no figuran entre los 16 primeros.
Este triunfo dejó a Canapino con 199.5 puntos en lo más alto de la Copa de Oro, con una diferencia de 68 unidades sobre Mangoni, quien terminó ezta primera serie con 131.5 puntos, y Rossi apenas por detrás con 131.25.
Canapino llegó a los cinco campeonatos del Turismo Carretera (2010, 2017, 2018, 2019 y 2025) y quedó a tan solo uno del histórico piloto de Ford y Chevrolet, Juan María Traverso, quien lo ganó en seis ocasiones (1977, 1978, 1995, 1996, 1997 y 1999) y a dos de Guillermo Ortelli, otro ídolo de Chevy, con siete (1998, 2000, 2001, 2002, 2005, 2008 y 2011).