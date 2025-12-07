Agustín Canapino salió campeón del TC en La Plata por quinta vez en la historia

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mundosportextra/status/1997660315048173766&partner=&hide_thread=false #TurismoCarretera | EL FESTEJO DEL CAMPEÓN



Así llegaba y celebraba Agustín Canapino tras consagrarse campeón del TC por quinta vez en su carrera. pic.twitter.com/7r95T5RJkD — MundoSport (@mundosportextra) December 7, 2025

Es que Canapino mostró una solidez en el tramo final del año, ya que se quedó con el triunfo en cinco de las últimas siete fechas.

El escolta del piloto de Chevrolet Camaro en la primera serie fue Jeremías Olmedo con su Ford y completó el podio Germán Todino, también con Ford.

canapino-2 Canapino hace historia en el TC.

Mientras que Matías Rossi (Toyota) terminó cuarto: Santiago Mangoni y Marcos Landa (ambos con Camaro) no figuran entre los 16 primeros.

Este triunfo dejó a Canapino con 199.5 puntos en lo más alto de la Copa de Oro, con una diferencia de 68 unidades sobre Mangoni, quien terminó ezta primera serie con 131.5 puntos, y Rossi apenas por detrás con 131.25.

Canapino está cerca de alcanzar al Flaco Traverso

Canapino llegó a los cinco campeonatos del Turismo Carretera (2010, 2017, 2018, 2019 y 2025) y quedó a tan solo uno del histórico piloto de Ford y Chevrolet, Juan María Traverso, quien lo ganó en seis ocasiones (1977, 1978, 1995, 1996, 1997 y 1999) y a dos de Guillermo Ortelli, otro ídolo de Chevy, con siete (1998, 2000, 2001, 2002, 2005, 2008 y 2011).