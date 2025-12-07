Inicio Ovación Automovilismo Agustín Canapino
Automovilismo

Agustín Canapino salió campeón del TC en La Plata por quinta vez en la historia

Agustín Canapino, con Chevrolet, ganó este domingo su quinto título en el Turismo Carretera

Por UNO
Agustín Canapino salió campeón del TC en La Plata.

Agustín Canapino salió campeón del TC en La Plata.

Agustín Canapino, con Chevrolet, se adjudicó este domingo su quinto título en el Turismo Carretera, cuando ganó la primera serie de clasificación de la última fecha de las Copa de Oro en el Autódromo Roberto José Mouras de La Plata.

El piloto nacido en Arrecifes hace 35 años terminó en el primer puesto sin problemas y ganó cómodamente el campeonato del TC que lideró durante gran parte de la temporada.

canapino
Canapino se consagr&oacute; en La Plata.

Canapino se consagró en La Plata.

El piloto de Camaro llegó a esta última fecha de la temporada con una muy buena ventaja de 57,5 puntos sobre su escolta, que es Santiago Mangoni (Chevrolet).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mundosportextra/status/1997660315048173766&partner=&hide_thread=false

Es que Canapino mostró una solidez en el tramo final del año, ya que se quedó con el triunfo en cinco de las últimas siete fechas.

El escolta del piloto de Chevrolet Camaro en la primera serie fue Jeremías Olmedo con su Ford y completó el podio Germán Todino, también con Ford.

canapino-2
Canapino hace historia en el TC.

Canapino hace historia en el TC.

Mientras que Matías Rossi (Toyota) terminó cuarto: Santiago Mangoni y Marcos Landa (ambos con Camaro) no figuran entre los 16 primeros.

Este triunfo dejó a Canapino con 199.5 puntos en lo más alto de la Copa de Oro, con una diferencia de 68 unidades sobre Mangoni, quien terminó ezta primera serie con 131.5 puntos, y Rossi apenas por detrás con 131.25.

Canapino está cerca de alcanzar al Flaco Traverso

Canapino llegó a los cinco campeonatos del Turismo Carretera (2010, 2017, 2018, 2019 y 2025) y quedó a tan solo uno del histórico piloto de Ford y Chevrolet, Juan María Traverso, quien lo ganó en seis ocasiones (1977, 1978, 1995, 1996, 1997 y 1999) y a dos de Guillermo Ortelli, otro ídolo de Chevy, con siete (1998, 2000, 2001, 2002, 2005, 2008 y 2011).

Temas relacionados:

Más sobre Automovilismo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas