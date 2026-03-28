A qué hora corre Colapinto en el GP de Japón de Fórmula 1 y dónde verlo por TV

Colapinto, que viene de cumplir una buena labor en China, donde cruzó la bandera a cuadros en el décimo puesto y sumó un punto, largará 15° después de su discreta clasificación.

colapinto1 Colapinto buscará destacarse en el circuito de Suzuka.

La carrera del Gran Premio de Japón, donde el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) largará desde la pole position, está programada para la madrugada de este domingo.