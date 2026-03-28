A qué hora corre Colapinto en el GP de Japón de Fórmula 1 y dónde verlo por TV

Franco Colapinto buscará sumar puntos. El piloto argentino de (Alpine) cumplirá este domingo con el GP de Japón, correspondiente a la tercera fecha del campeonato de Fórmula 1.
Franco Colapinto afrontará este domingo con gran expectativa el GP de Japón, correspondiente a la tercera fecha del campeonato de Fórmula 1
Franco Colapinto buscará sumar puntos. El piloto argentino de (Alpine) cumplirá este domingo con el GP de Japón, correspondiente a la tercera fecha del campeonato de Fórmula 1.
Colapinto, que viene de cumplir una buena labor en China, donde cruzó la bandera a cuadros en el décimo puesto y sumó un punto, largará 15° después de su discreta clasificación.
La carrera del Gran Premio de Japón, donde el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) largará desde la pole position, está programada para la madrugada de este domingo.
Colapinto deberá cumplor con una buena actuación en el Circuito de Suzuka si quiere volver a puntuar. La clave estará en la largada, donde se viene luciendo esta temporada, mientras que después deberá esperar que la estrategia sea la acertada y que la suerte lo acompañe con algún safety car en un momento oportuno.