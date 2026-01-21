Edición especial de la Vuelta de Mendoza: más etapas, nuevos recorridos y cambios profundos

Cambio del Prólogo
El tradicional Prólogo también tendrá modificación de sede. La presentación de los equipos y el prólogo serán en el Parque San Vicente de Godoy Cruz (el año pasado se realizó en Casa de Gobierno). Será el 12 de febrero, 3 días antes que la edición 2025.
Paso por Paramillo
La etapa 3 tendrá una nueva postal ya que desembocará en la Cruz del Paramillo. La etapa comenzará en Luján de Cuyo, pasará por Las Heras y el tradicional Villavicencio y terminará en el departamento de Lavalle, con una postal única.
La Vuelta de Mendoza 2026
- PRESENTACIÓN Y PRÓLOGO : 18:00 hs Jueves 12/02/2026 PARQUE SAN VICENTE -(GODOY CRUZ) (PRESENTACIÓN POR EQUIPOS)
- 1° ETAPA: 15:30 hs viernes 13/02/2026- JUNIN-CARRIZAL-TUPUNGATO
- 2° ETAPA: 14:00 hs sábado 14/02/2026 -SAN RAFAEL-GRAL. ALVEAR-SAN RAFAEL
- 3° ETAPA: 15:00 hs domingo 15/02/2026- LUJAN DE CUYO-LAS HERAS-VILLAVICENCIO-CRUZ DEL PARAMILLO
- 4° ETAPA: 15:30 hs lunes 16/02/2026 - LA PAZ -SANTA ROSA-SAN MARTIN
- 5° ETAPA: 15:30 hs martes 17/02/2026 - POLO T.I.C. (AERO INTERNET)-POTRERILLOS-MAIPU
- 6° ETAPA: 15 hs miércoles 18/02/2026 -MAIPU- GODOY CRUZ
- 7° ETAPA: 15 hs jueves 19/02/2026 SAN CARLOS- TUPUNGATO-TUNUYAN-EL MANZANO
- 8° ETAPA: 15 hs viernes 20/02/2026 - LAVALLE -SAN MARTIN- JUNIN
- 9° ETAPA: 9:00 hs sábado 21/02/2026- USPALLATA-CRISTO REDENTOR
- 10° ETAPA: 16 hs domingo 22/02/2025 -CASA DE GOBIERNO- GUAYMALL