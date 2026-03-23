¿Corriste la Media Maratón? Por qué los 21 kilómetros no son una maratón y las diferencias que debes conocer

Media Maratón de Mza La Media Maratón logró una convocatoria récord. Prensa de la Municipalidad de Ciudad.

Solo hay una Maratón: la Media Maratón de Mendoza no lo es

El término "maratón" no es un nombre genérico para las carreras de running; es una distancia específica. Su nombre proviene de la leyenda del soldado griego Filípides, quien en el año 490 a.C. habría corrido desde la ciudad de Maratón hasta Atenas para anunciar la victoria sobre los persas.

Es así que la distancia oficial quedó sellada en 42.195 metros; por lo tanto, técnicamente:

Si corres 5 kilómetros, estás corriendo una "Carrera de 5k".

Si corres 10 kilómetros, hiciste una "Carrera de 10k".

Si corres 21 kilómetros, completaste una " Media Maratón ".

". De esta manera, solo si recorres los 42,195 kilómetros puedes decir que corriste una "Maratón".

Media Maratón de Mza La Media Maratón presentó dos distancias: 10 y 21 kilómetros. Prensa de la Municipalidad de Ciudad.

21k: la Media Maratón que paralizó a Mendoza

Lo que vivimos ayer en la Ciudad de Mendoza fue un hito histórico ya que es la primera vez que la competencia contó con 2600 inscriptos, una cifra récord.

No obstante, el intendente Ulpiano Suarez va por más: "Queremos reforzar la promoción en otras provincias para invitar a más corredores a vivir esta experiencia. Es una carrera única en Argentina y vamos por los 3.000 participantes el año que viene".

Ulpiano Suarez Ulpiano Suarez fue parte de la Media Maratón de Mendoza.

La Media Maratón de la Ciudad de Mendoza ofrece el equilibrio justo entre resistencia y velocidad ya que no es un sprint largo como los 10k, pero tampoco es necesario activar el modo "supervivencia" de los 42k.

Con las subidas y bajadas propias del circuito elegido, los 21k fueron una prueba de fuego para los cuádriceps y, de esta manera, la Media Maratón se consolidó como una de las carreras más pintorescas y desafiantes del calendario nacional.