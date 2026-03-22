Récord en la Media Maratón de Mendoza: más de 2600 corredores disfrutaron una cita histórica

Hubo atletas preparados para luchar por los primeros puestos; sin embargo, también participó una gran cantidad de amantes del deporte que compitieron contra sí mismos, lo que generó orgullo y alegría al comprobar que pueden superarse día a día.

La Media Maratón de la Ciudad de Mendoza contó con dos distancias - 10 y 21 kilómetros - y convocó a atletas de distintos puntos de la provincia y del país, quienes recibieron el apoyo de miles de personas a lo largo del recorrido, tanto en el Parque Central como en las calles del centro capitalino.

Media Maratón 2026 (9) Además de los 2600 competidores la Media Maratón contó con miles de personas que acompañaron a los atletas.

Ignacio Erario: el rey de la Media Maratón

Una vez más fue Ignacio Erario quien se coronó en el primer puesto de la Media Maratón con un tiempo de 1h05'12”, llevándose la ovación de miles de mendocinos.

"Esto es como correr en casa, vivo a dos cuadras de aquí. Estoy muy contento de llevarme una nueva victoria y agradecido con la gente que hace posible esta carrera que no para de crecer", expresó Erario tras cruzar la meta.

Media Maratón de Mendoza Ignacio Erario ganó la Media Maratón de Mendoza.

Y agregó: "El running es para cualquiera, es un deporte muy inclusivo, democrático, solamente se necesita un par de zapatillas y ganar de salir a correr. Al principio cuesta bastante, es correr y caminar, se va alternando. Pero de a poco se va mejorando el estado físico, uno va adquiriendo motivación, se inscribe a una carrera y ya cuando corre su primera carrera, no hay vuelta atrás".

El podio masculino lo completaron Carlos Becerra (1h09'17”) y Juan Emilio Medina (1h12'11”).

En la categoría femenina, Natacha Castaño repitió su dominio y se alzó con el primer puesto con un crono de 1h17'49”. Fue escoltada por María Belén Alegre y Ailín Funes, quienes completaron un podio de altísimo nivel competitivo.

Media Maratón 2026 (10) Todos los ganadores de la Media Maratón.

La Media Maratón también presentó los 10 kilómetros

La distancia corta también ofreció un espectáculo vibrante. En los 10 kilómetros varones, el triunfo fue para Juan Martín Fernández (31'33”), seguido de cerca por Mariano García y Gustavo Galeano.

Por el lado de las mujeres, Paula Yacante se quedó con el oro tras registrar un tiempo de 38'34”. El podio se completó con Florencia Farías en segundo lugar y Daiana Olguín en la tercera posición.

Media Maratón 2026 (8) La Media Maratón recorrió las calles más emblemáticas de Mendoza.

Ulpiano Suarez sobre la Media Maratón: "Mendoza es una Ciudad del Deporte"

El intendente de la Ciudad, Ulpiano Suarez, no solo dio la largada, sino que también fue parte activa de la competencia corriendo los 10k, los cuales completó en exactamente una hora.

Al finalizar, Suarez destacó la importancia de Mendoza y su compromiso con el deporte: "Somos una Ciudad del Deporte. La Media Maratón, la Nocturna, nuestra participación en la Maratón Internacional de Mendoza, todo esto forma parte de una agenda que crece año a año. Hacer deporte nos hace bien, pero además esto genera movimiento: viene gente de afuera, se aloja, consume y eso impulsa el turismo deportivo y el desarrollo económico de la capital".

Media Maratón 2026 (11) La Media Maratón tuvo entre sus participantes a Ulpiano Suarez.

Además, el intendente fue por más al elevar la vara de cara al 2027: "Este año alcanzamos los 2.600 runners y el desafío es seguir creciendo. Queremos reforzar la promoción en otras provincias para invitar a más corredores a vivir esta experiencia. Es una carrera única en Argentina y vamos por los 3.000 participantes el año que viene".

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue cuando el jefe comunal cruzó la meta junto a Mario del Podio, referente del running de 80 años que ha disputado todas las ediciones de esta maratón.

Media Maratón 2026 (2) Todos estuvieron presentes en la Media Maratón.

La clasificación de la Media Maratón

Varones

Ignacio Erario 1h05’12”. Carlos Becerra 1h09’17”. Juan Emilio Medina 1h12’11”.

Mujeres

Natacha Castaño 1h17’49”. María Belén Alegre 1h22’40”. Ailín Funes 1h 23’42”.

Media Maratón 2026 (3) La Media Maratón también presentó los 10 kilómetros.

La clasificación de los 10 kilómetros

Varones

Juan Martín Fernández 31’33”. Mariano García 31’51”. Gustavo Galeano 34’39”.

Mujeres